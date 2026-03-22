Dos pasos más lejos de la salvación, el Real Zaragoza está a seis de la permanencia

El tropiezo, doloroso también por la buena imagen en Riazor, en forma de derrota del Real Zaragoza ante el Deportivo, la primera que vive David Navarro en el banquillo zaragocista ha hecho que el equipo vea un poco más lejos la permanencia, ahora a seis puntos después de que este domingo el Granada ganara al Sanse en Zubieta y, en la casi única buena noticia de la jornada, el Valladolid de Fran Escribá perdiera ante el colista Mirandés en la primera derrota del exentrenador zaragocista.

El cuadro pucelano, al que hay que visitar el 10 de mayo en Zorrilla, a falta de cuatro jornadas, es el que marca la salvación con 36, por los 37 que tiene el Leganés, que antes verá jugar en Butarque al equipo zaragocista, en la jornada intersemanal en medio de la inminente Semana Santa, el jueves 2 de abril. El Cádiz, con el que el Zaragoza tiene el goalaverage perdido por una sola diana en los dos partidos, está a ocho puntos de los zaragocistas, con 38 ahora mismo tras caer en casa de forma dura con el Málaga.

A nueve están el Andorra, también mejor en la lucha particular con los de Navarro, y el Granada, que tiene que pasarse por el Ibercaja Estadio. Lo hará en la jornada 38, una semana antes que la visita zaragocista a Pucela. Con diez puntos de ventaja ya circula el Sanse, también ganador en el duelo particular con los blanquillos.

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La zona de descenso la abre el Huesca con 31 puntos, uno más que el Zaragoza de David Navarro, que cogió al equipo a ocho de la permanencia tras caer Sellés después de la derrota en casa con el Burgos, los dos triunfos seguidos acortaron la distancia a cuatro puntos, pero ahora vuelve a ampliarse.