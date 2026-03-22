El uno a uno del Real Zaragoza en Riazor. El gran retorno de Saidu

El Real Zaragoza ofreció una imagen muy competitiva en Riazor, donde se adelantó pronto por medio de Dani Gómez y sobre todo en la segunda parte y con la salida de Saidu fue mejor que el Deportivo. El ghanés dio otro aire a la medular y energía al juego y Dani Gómez también estuvo entre los destacados en un partido con buenas aportaciones de Aguirregabiria, Mawuli o Rober.

EL MEJOR

Saidu | 8 |

Enérgico. Dio otro vuelo y energía a la medular en la segunda parte. Gran retorno.

Andrada | 3 |

Desigual. Falló en el 1-1 y realizó algunas paradas y estuvo irregular con los pies.

Martín Aguirregabiria | 6 |

Sólido. Tapó bien su banda y subió con peligro, bien en el primer gol zaragocista.

Insua | 4 |

Irregular. De menos a más en un partido difícil con Nsongo. Blando en el 2-1 definitivo.

Radovanovic | 5 |

Serio. Estuvo firme y concentrado todo el partido, sin errores de bulto.

Tasende | 5 |

Redimido. Sufrió con Alti en la primera parte y después mejoró. Bien con balón.

Mawuli | 6 |

Recuperado. En la primera mitad le costó, pero después y con Saidu mucho mejor.

Francho | 5 |

Implicado. Con balón, peor y mejoró al pasar a la banda. Fue a más con el partido.

Rober González | 6 |

Detallista. Ofreció su talento y calidad, pero le faltó continuidad. Clave en el 0-1.

Pinilla | 5 |

Puntual. Asistente en el gol de Dani Gómez, el partido después le superó.

Kenan Kodro | 3 |

Pobre. Apenas se dejó ver en la primera parte y fue relevado al descanso.

Dani Gómez | 7 |

Incisivo. Marcó un gol y Ferllo le negó otro en la segunda parte, se vació en el choque.

También jugaron

Cumic. Mejorado |6|

Soberón. Relevo |5|

Noticias relacionadas

Moya. Testimonial |4|