El uno a uno del Real Zaragoza en Riazor. El gran retorno de Saidu
El ghanés salió en la segunda parte tras su lesión y en la medular ofreció su mejor versión en un partido donde Dani Gómez también destacó
El Real Zaragoza ofreció una imagen muy competitiva en Riazor, donde se adelantó pronto por medio de Dani Gómez y sobre todo en la segunda parte y con la salida de Saidu fue mejor que el Deportivo. El ghanés dio otro aire a la medular y energía al juego y Dani Gómez también estuvo entre los destacados en un partido con buenas aportaciones de Aguirregabiria, Mawuli o Rober.
EL MEJOR
Saidu | 8 |
Enérgico. Dio otro vuelo y energía a la medular en la segunda parte. Gran retorno.
Andrada | 3 |
Desigual. Falló en el 1-1 y realizó algunas paradas y estuvo irregular con los pies.
Martín Aguirregabiria | 6 |
Sólido. Tapó bien su banda y subió con peligro, bien en el primer gol zaragocista.
Insua | 4 |
Irregular. De menos a más en un partido difícil con Nsongo. Blando en el 2-1 definitivo.
Radovanovic | 5 |
Serio. Estuvo firme y concentrado todo el partido, sin errores de bulto.
Tasende | 5 |
Redimido. Sufrió con Alti en la primera parte y después mejoró. Bien con balón.
Mawuli | 6 |
Recuperado. En la primera mitad le costó, pero después y con Saidu mucho mejor.
Francho | 5 |
Implicado. Con balón, peor y mejoró al pasar a la banda. Fue a más con el partido.
Rober González | 6 |
Detallista. Ofreció su talento y calidad, pero le faltó continuidad. Clave en el 0-1.
Pinilla | 5 |
Puntual. Asistente en el gol de Dani Gómez, el partido después le superó.
Kenan Kodro | 3 |
Pobre. Apenas se dejó ver en la primera parte y fue relevado al descanso.
Dani Gómez | 7 |
Incisivo. Marcó un gol y Ferllo le negó otro en la segunda parte, se vació en el choque.
También jugaron
Cumic. Mejorado |6|
Soberón. Relevo |5|
Moya. Testimonial |4|
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