Saidu saca su mejor versión en su vuelta y en una medular que es su lugar natural

Casi 1.100 minutos oficiales ha jugado Yussif Saidu en esta temporada, su primera en en el Real Zaragoza y tras ejecutarse la compra con el Dansoman Wise por 150.000 euros, y la inmensa mayoría de ellos los ha jugado de central, una posición que no es la suya, pero que por exigencias del guion en forma de bajas (Insua, pero sobre todo Radovanovic y Tachi han vivido mucho en la enfermería) y por su fortaleza física se ha visto obligado a ocupar en demasía. David Navarro, sin embargo, lo tiene claro con el ghanés y salvo que le obliguen las circunstancias, en forma de ausencias en el eje de la zaga, como de hecho las hay este domingo ante el Racing (Rado, Gomes y Tachi son bajas y El Yamiq se termina de recuperar de su lesión), lo va a ubicar en una medular en la que tiene exceso de efectivos.

Saidu apareció en la segunda parte en Riazor para situarse en la medular junto a Mawuli, que notó mucho la entrada de su compatriota junto a él, y equilibrar esa zona y que el Deportivo en general y Mario Soriano en particular no jugaran tan cómodos. Fue el cambio clave del partido, que trajo otro esquema, con Rober de enlace y un 4-2-3-1, y el centrocampista mostró sus cualidades, las defensivas, pero también la potencia a la hora de arrancar para romper línea y hasta se atrevió con varios remates lejanos.

Había tenido unos minutos ante el Almería, relevando a Rober y también jugando en el medio, entonces en un trivote con Mawuli y Francho tras adelantarse el Zaragoza, después de tres semanas con un tratamiento con infiltraciones de plasma tras parar por las molestias debido al edema óseo y de cartílago que tenía en la rodilla izquierda. Esquivó con ese tratamiento el quirófano y lo cierto es que en Riazor el futbolista se encontró bien, sin molestias, protegido aunque fuera por una simple cuestión de confianza por unas cintas kinesiológicas, pero sobre todo sin dolor, el que hace un mes le había obligado a parar. Eso sí, noó la inactividad en los últimos instantes en forma de cansancio, aunque su aparición en el mediocampo fue rotunda.

La visión de David

David Navarro solo recurrirá a Saidu como central si no queda más remedio por las bajas o en una hipotética zaga de tres que no suele utilizar el entrenador, pero Gabi y sobre todo Sellés le dieron muchos más minutos de central, donde le falta ser más expeditivo y tiene la tendencia natural de sus cualidades de sacar el balón jugado o desde atrás, que de centrocampista. El madrileño solo lo puso en el medio ante el Valladolid, pero un golpe de Rado en la cabeza le hizo pasar a la defensa a los 9 minutos y en Vitoria ante el Mirandés, entonces en un trivote con Paul y Guti en un duelo que acabó en victoria y que hizo que Gabi repitiera apuesta en el Ibercaja ante el Córdoba, con derrota y peor resultado.

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Con Sellés su tiempo en el medio fue muchísimo más reducido, en el tramo final del duelo ante el Huesca y poco más, con muchos, demasiados, partidos en el eje y alguno sufriendo en demasía, sobre todo los dos ante el Eibar, ya que en Ipurua fue expulsado a los 25 minutos y en La Romareda ante el cuadro armero a principios de febrero, cuando además ya tenía las molestias del edema óseo, cuajó un muy mal encuentro con errores de bulto, aunque en otros encuentros ya se le había visto las costuras.