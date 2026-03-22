El vestuario del Real Zaragoza se conjura tras la dolorosa derrota en Riazor: "Lo vamos a sacar"

Escuece de lo lindo todavía en el vestuario del Real Zaragoza la dolorosa derrota en Riazor, donde el conjunto aragonés mereció mejor suerte tras una gran segunda parte en la que se mostró muy superior a su oponente. El gol postrero del Dépor dejó sin puntos a los de David Navarro, que encajó su primera derrota como entrenador del Zaragoza, pero el león se lame las heridas y la desazón apunta a transformarse en conjura durante una semana marcada por el duelo del domingo en casa ante el Racing apenas cuatro días antes del enfrentamiento directo en Butarque frente al Leganés.

“Lo vamos a sacar”, aseveran sin titubeos varias voces del vestuario zaragocista que no ocultan, en todo caso, el dolor provocado por la derrota en tierras gallegas y el consiguiente aumento de la distancia respecto a una permanencia que desde la caseta blanquilla todavía se considera posible. Para ello se consideran clave esos tres próximos encuentros, por los que pasan, sostienen desde el Zaragoza, buena parte de las esperanzas en seguir un año más en la categoría de plata del fútbol español. Reducir esa diferencia que ahora separa a los aragoneses de la permanencia se antoja esencial para mantener la fe. Ganar como local a Racing y Mirandés y repetir (o al menos puntuar) en Leganés, al que se le ganaría el average, no solo mantendría con vida a los blanquillos sino que incrementaría notablemente la fe en alcanzar una orilla que, en todo caso, sigue lejos.

Pero todo parte desde el Ibercaja Estadio, donde el equipo de Navarro afrontará seis de los once encuentros que restan hasta la conclusión del campeonato. Hacerse fuerte en casa, algo que el Zaragoza no ha podido lograr en todo el curso, es determinante, como se demostró en la victoria ante el Almería, génesis de lo que debe ser un cambio absoluto de tendencia de un cuadro blanquillo que es uno de los peores locales de la categoría. “En casa no podemos dejar escapar nada más”, advierten desde el vestuario zaragocista. La empresa es compleja, pero retener los 18 puntos que restan por disputarse en el estadio modular acercaría (48) casi definitivamente al Zaragoza a la permanencia en Segunda.

“Es el momento clave, el de la reacción tras una derrota con muy buenas sensaciones”, añaden en este sentido voces autorizadas de un Zaragoza que, es evidente, ha dado un paso de gigante en lo que a las prestaciones y el rendimiento de sus futbolistas hace referencia. El cambio en el banquillo ha devuelto la vida a un conjunto aragonés que ha crecido con el nuevo cuerpo técnico hasta el punto de haber sometido durante buena parte del choque a dos equipos de ascenso directo (Almería y Deportivo). Y también pretende hacerlo frente a un Racing que, además, llegará a la capital aragonesa con cerca de una decena de bajas, pero con la amenaza de Andrés, Iñigo Vicente o Villalibre.

“Si nosotros llegamos a los 45, 48, 50 o los que hagan falta es sacando nuestros partidos. La parte final de las matemáticas viene para las últimas jornadas. Ahora es día a día y seguir mejorando. Estamos para ganar y no lo hemos conseguido y hemos encajado dos goles. Hay cosas que mejorar, pero, evidentemente, mejor perder con aspectos deportivos que te den esperanza de que así estás más cerca de conseguir futuras victorias, pero eso no puede ser un consuelo. Tiene que ser un acicate. Hay que seguir trabajando”, declaró Navarro al término del encuentro en Riazor en la línea marcada por el técnico aragonés, que ya dejó claro en la previa, de forma muy gráfica, su intención de seguir remando. “Hay que volver a ganar, hay que pensar en volver a ganar y seguir y seguir y seguir, hasta llegar a la orilla. Hay que continuar remando. Remar, remar, remar, remar, remar. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir”. Pues eso.