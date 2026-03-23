El centro permanente de los problemas en el Real Zaragoza

Va a estar pendiente toda la semana David Navarro del centro de la defensa del Real Zaragoza y en concreto de El Yamiq, de una recuperación exprés de su lesión en el isquio izquierdo antes del choque en Cádiz, por la que lleva tres semanas de baja, y de su deseo de jugar ante el Racing de Santander el domingo en un puesto casi maldito este curso. Y es que esta semana no hace sino aumentar la leyenda negra de una posición que es un centro de problemas absoluto desde que comenzó el curso, con hasta 10 parejas diferentes que han jugado de inicio y con 50 partidos ligueros de baja entre los centrales del primer equipo, una auténtica barbaridad.

Para el choque ante el conjunto santanderino, donde Saidu, al que Navarro ve claramente de centrocampista, será la apuesta en el eje con Insua si El Yamiq no llega a tiempo, no estarán Radovanovic por acumulación de amonestaciones, Álex Gomes, que forzó la quinta en Riazor desde el banquillo y que fue convocado por la sub-18 para los partidos ante Croacia el miércoles, Inglaterra (el 28) y Bulgaria (31), por lo que llegará muy justo para el duelo ante el Leganés el 2, y Tachi, operado en su rodilla derecha, en el menisco externo, además de la interrogante de El Yamiq, que va a forzar por estar y que hay muchas esperanzas de que llegue a tiempo.

En verano se hizo toda una revolución en el eje, con las llegadas de Tachi, Insua y Radovanovic, todos con un buen historial de lesiones, se mantuvo contra pronóstico a Kosa y Saidu y Álex Gomes tuvieron que dar el salto

El Zaragoza acometió una revolución en su eje de la defensa el pasado verano, donde no renovaron Jair y Lluís López, ni se planteó prorrogar la cesión de Clemente y además Vital se marchó traspasado al Jagiellonia. Llegaron Tachi, Radovanovic e Insua, todos con un buen historial de problemas físicos, y, hasta enero, se mantuvo Kosa contra pronóstico y por una lesión en el menisco a finales de julio, sin que arribara un necesario cuarto central, una decisión que el Zaragoza pagó muy cara porque la intuición y el historial de los defensas fichados ya dejaba entrever que las bajas en esa zona no iban a ser pocas. Por ello, Pomares empezó el curso de central improvisado y tanto Saidu, centrocampista reconvertido a central en demasiadas veces, y Álex Gomes vieron las puertas abiertas del primer equipo y hasta Barrachina ha dado el salto en esa demarcación en este curso.

Radovanovic, con Stoichkov el sábado en Riazor. / LALIGA

Tachi, 15 partidos de baja y subiendo

El que más bajas ha acumulado en esta temporada ha sido Tachi, que ya suma 15 partidos sin estar disponible, aunque la operación en su menisco externo en la rodilla el 20 de febrero pasado pronostica al menos otro mes más fuera. El defensa madrileño ya empezó en pretemporada con una rotura en el cuádriceps, para perderse los cuatro primeros choques de Liga, se lesionó en Gijón en el sóleo (4), fue baja ante el Racing por acumulación de amonestaciones y ahora acumula seis partidos con su lesión de rodilla.

Insua ha jugado 25 partidos de Liga y solo ha estado tres de baja, mientras que Tachi ha acumulado 15 ausencias y Radovanovic, 11. Saidu ha estado ocho encuentros fuera, Kosa fue baja en ocho y El Yamiq, llegado en el final del mercado invernal, se ha perdido cuatro para que Gomes sea la primera vez que no esté disponible este domingo desde que dio el salto con Sellés

No le va a la baja Radovanovic, con 11 en total con el que cumplirá ante el Racing al estar sancionado. Fue baja ante el Albacete por un golpe en la cabeza frente al Valladolid, se perdió dos partidos por su lesión en el aductor en Gijón, no jugó en Ipurúa por la roja que vio ante el Huesca y el golpe en las costillas ante el Cádiz le produjo primero una fisura y después una fractura en el esternón que le dejó fuera en seis encuentros, con esporádicas apariciones en medio. El serbio solo ha completado siete de los 15 partidos de Liga que ha iniciado.

Insua corre tras Bil Nsongo en Riazor. / LALIGA

Insua es el central que más ha jugado, 25 partidos en el campeonato, todos de titular, teniendo en cuenta que no debutó hasta la tercera jornada al llegar a mediados de agosto tras rescindir del Granada. Fue baja ante Las Palmas por acumulación de amarillas, frente al Eibar en febrero por unas molestias en la tibia y la expulsión en Andorra le hizo perderse el duelo ante el Burgos que significó el adiós de Sellés. En Ipurua en la primera vuelta se retiró a los 18 minutos por molestias, pero no hubo lesión y jugó ante el Leganés en la jornada siguiente.

Saidu y Álex Gomes

Saidu, por su parte, se ha perdido ocho partidos, cinco por un problema en el tobillo que le amargó entre noviembre y diciembre y los tres que tuvo que parar por el edema óseo en la rodilla izquierda a mitad de febrero para volver ante el Almería con minutos y en Riazor jugando la segunda parte, en ambos casos y con Navarro de centrocampista, si bien planea sobre él ese regreso a la zaga el domingo. Además, la baja de Álex Gomes por estar con la sub-18 y por quinta amarilla este domingo ante el Racing será el primer choque que no esté disponible desde que dio el salto con la llegada de Sellés a finales de octubre.

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El Yamiq, llegado el último día del mercado invernal cuando ese refuerzo en el eje era muy necesario semanas antes, no jugó en León con la Cultural por su roja ante el Eibar y suma ahora tres partidos fuera por la lesión muscular de la que ultima su vuelta, muy deseada para este domingo. Mientras, Kosa fue operado el 1 de agosto en la rodilla, por la rotura del menisco externo, y se perdió ocho partidos de Liga, aunque al volver no contó para Sellés y se marchó en enero al Kosice.