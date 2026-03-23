La 'desaparición' de Willy Agada: ¿cuántos fichajes de enero en Segunda han jugado menos que el nigeriano?

El mercado de fichajes de Segunda que estuvo abierto entre el 2 de enero y el 2 de febrero supuso casi 90 refuerzos, 89 en concreto, para los equipos de la categoría de plata, seis de ellos cerrados por el Real Zaragoza entonces comandado por Txema Indias en la dirección deportiva y con un claro, clarísimo, lunar en la apuesta por Willy Agada que ha profundizado desde la llegada de David Navarro en el ostracismo que ya empezó a vivir con Sellés. El punta nigeriano, arribado al final del mercado, aunque su contratación por seis meses, hasta junio, estaba cerrada varias semanas antes, ha sido descarte del entrenador zaragozano en los tres partidos, ante el Cádiz y el Deportivo ni viajó y frente al Almería estuvo en la lista de 25 y se quedó sin entrar en la citación de 23 definitiva.

Así, Agada, que llegó fuera de ritmo competitivo tras varios meses sin jugar, puesto que su último partido en el Real Salt Lake fue el 24 de octubre ante Portland en los playoffs de la MLS Cup, solo ha tenido 42 minutos desde que arribó. Fueron 27 ante el Eibar en la primera jornada tras el mercado invernal donde salió por Cuenca y no dejó nada reseñable y 15 en Andorra, en la que lo hizo por Dani Gómez y vio una amarilla por una falta a un defensa en medio de un ataque del Zaragoza. Con todo, no es el refuerzo de enero que menos ha jugado en esta Segunda, ya que hasta ocho lo han hecho menos.

Agada es, de largo, el refuerzo de enero de los seis del Zaragoza que menos ha jugado y ha aportado, lejísimos de los 635 minutos y ocho partidos de Rober, el que más ha dado al equipo, con un gol y una asistencia

Sin minutos están el portero del Racing Simon Eriksson, que llegó para ser segundo de Ezkieta, y el central del Cádiz Sergio Arribas, con el que el Betis rompió esa cesión en el Huesca porque tenía pocos minutos. El defensa Oier Luego, un refuerzo en teoría de campanillas en el Burgos, solo ha jugado siete minutos, por los nueve del centrocampista Kouamé en el Cádiz, los 11 del punta Noah Ohio en el Valladolid, los 12 del lateral zurdo Al-Amin en la Cultural, los 15 el central Joaquín Fernández en el Huesca, también llegado de la MLS como Agada (ambos coincidieron en el Kansas City y el nigeriano se fue a Real Salt Lake) y los 26 del ariete Marc Cardona en el Andorra. En esa lista no está Edward Cedeño, que llegó a Albacete y se rompió el peroné sin jugar ni los futbolistas que arribaron del paro bien entrado febrero, Mickaël Malsa en el Mirandés y Juan Bernat en el Eibar.

Agada, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Agada es, de largo, el refuerzo de enero del Zaragoza que menos ha jugado y ha aportado, lejísimos de los 635 minutos y ocho partidos de Rober, el que más ha dado al equipo, con un gol y una asistencia. Juan Larios suma 516 minutos y 6 encuentros, por los 384 de Mawuli Mensah en 6 citas, los 270 minutos en tres choques de Jawad El Yamiq al que una sanción y una lesión le han impedido hasta ahora aumentar esa cifra y los 188 en cuatro choques de Nikola Cumic, que tuvo sus primeros minutos con Navarro en Riazor y que es la otra decepción de enero en el Zaragoza, si bien el extremo serbio está a años luz de lo sucedido con Agada y no parece que ese tiempo ante el Deportivo vaya a ser algo aislado por parte del nuevo entrenador zaragocista.

Plan hasta llegar en enero

El fichaje de Agada se cerró a principios de enero con la plena aprobación de Sellés, ya que el cuerpo técnico habló desde entonces con el delantero nigeriano y se le puso un plan específico de puesta a punto hasta que solucionara el tema de su visado y que el Zaragoza hiciera hueco con las salidas. Por eso, su llegada se retrasó hasta el 26 de enero y fue elogiado ese fichaje por el entrenador valenciano.

Sellés elogió su llegada y el jugador tuvo un plan específico de varias semanas hasta que arribó puesto que su fichaje estaba cerrado desde principios de enero. El entrenador valenciano lo vio fuera de forma y apenas lo utilizó

"Es un jugador diferente a los que tenemos. En la MLS ha destacado por ser un atacante posicional que puede aguantar el balón de espaldas y al mismo tiempo tiene un buen juego a partir de girar e ir al espacio. Es un gran rematador de cabeza y nos da alternativas. Era una oportunidad para el club y creo que con él somos un poco mejores”, dijo el anterior técnico a los pocos días de su llegada, donde ya se asumía que al menos en unas tres semanas, hasta el partido ante el Andorra, no iba a estar en condiciones y ritmo para ser titular. Su tiempo ante el Eibar llegó forzado por las bajas y las circunstancias y precisamente en Encamp fue la última vez que ha tenido minutos.

Noticias relacionadas

Agada, calentando en el duelo ante el Eibar, el primero de los dos en los que ha jugado como zaragocista. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Un mes después del fichaje la opinión de Sellés, al menos la privada, no era la misma, y además con sus hechos, con los minutos que le dio solo ante el Eibar y el Andorra, ya constató que no consideraba un refuerzo susceptible de tener una aportación para el equipo, consideración que ha aumentado con David Navarro, que lo ha dejado sin vestir en las tres citas que lleva.