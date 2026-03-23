La hazaña del Real Zaragoza camina hacia el peor escenario de los 50 puntos

Con 36 puntos en 31 jornadas marca la permanencia el Valladolid tras su tropiezo en la visita al hasta ayer colista Mirandés, un escenario que pudo ser peor para el Real Zaragoza porque el equipo pucelano comenzó ganando en Anduva y eso habría subido el listón hasta los 37 del Leganés. En todo caso, el actual billete de salvavidas implica, con una sencilla proyección matemática, que la permanencia, de mantener la escuadra blanquivioleta su ritmo de puntuación, ahora estaría en 49 puntos, a un paso de los 50 que siempre se ponen como meta, pero que rara vez son necesarios.

De hecho, con el actual formato, de tres puntos por victoria y 22 equipos, en las 28 temporadas desde la 97-98 precedentes a la actual, solo siete de 112 equipos hicieron puesto de descenso a la tercera categoría, antes Segunda B y desde 2022 Primera RFEF, con ese medio centenar de puntos en el bolsillo. Para el Zaragoza, en todo caso, es una mala noticia que la permanencia se encarezca y de hecho, David Navarro habló de siete victorias cuando llegó hace tres semanas y con el equipo colista con 24 puntos, deseando que el listón estuviera más bajo, algo que de momento no se ha cumplido. Al contrario.

Así, la impresión en el Real Zaragoza es que, al margen de las dos logradas ya por el entrenador que tomó el testigo de Sellés, ante el Cádiz en el JP Financial Estadio y contra el Almería en el Ibercaja, es que van a ser necesarias seis victorias más (para un total de ocho con Navarro) en las 11 citas que restan. Es decir, estar en esa cifra de 50 puntos para amarrar una salvación que se le ha puesto muy difícil al Zaragoza por culpa de los muchos errores de gestión y planificación desde el verano pasado. "Creo en el equipo, en la afición y lo que nos está yendo bien no hay que tocarlo. Luego, andaremos y veremos. Si hay que hacer ocho, pues haremos ocho. No pasa nada, las que haya que hacer habrá que hacer", decía el míster el pasado viernes, dejando entrever ya sus cuentas.

El calendario que resta

Al conjunto de David Navarro le quedan seis choques en casa, ante Racing de Santander este domingo, Mirandés, el 5 de abril, Ceuta, Granada, Sporting y Málaga, este último el epílogo liguero, mientras que tiene cinco viajes, ya que debe rendir visita al Leganés el jueves 2 de abril, el Córdoba, el Huesca, el Valladolid y la UD Las Palmas.

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Entre los 112 equipos que acabaron en descenso en las 28 temporadas anteriores con el actual formato, solo siete lo hicieron con 50 o más puntos y, de ellos, solo bajaron cinco. El récord de la puntuación más alta con billete al infierno lo tiene el Deportivo, que descendió con 51 puntos en la 19-20, temporada en la que el Numancia cayó con 50, los mismos que el Murcia y el Cádiz en la 09-10 y que el Racing de Ferrol en la 07-08. Mientras, el Levante acabó en posición con pasaporte para Segunda B con 50 puntos en la 01-02 pero no lo selló por el descenso administrativo del Burgos, lo que también le pasó al Mirandés en la 13-14 con esa misma cifra y con el Murcia bajando por impagos.