La pareja Kodro-Gómez, tercer dúo más productivo de la Liga: su impacto en el ataque del Zaragoza

Dos goles en seis partidos había marcado el Real Zaragoza antes de la llegada al banquillo de David Navarro y Néstor Pérez. Uno de ellos, el de Dani Gómez en Andorra, no había servido sino para recortar distancias en un encuentro indigno del conjunto aragonés, que puso a Sellés en la picota y el descenso a apenas un paso. El gol, de hecho, ha sido uno de los grandes problemas a lo largo de la temporada para un equipo con serias dificultades en la generación, creación y llegada. Con Gabi primero y con Sellés después, las oportunidades siempre han escaseado. Una sequía condicionada, seguramente, por el empeño, sobre todo del valenciano, en jugar con un solo punta acompañado por un mediocentro (Guti, Toni Moya o Francho) ejerciendo en la mediapunta, es decir, fuera de sitio.

Desde que Navarro tomó las riendas, el Zaragoza siempre marca. Es lo que tiene mejorar la gestión ofensiva de un equipo que ahora ataca más porque ataca mejor. Y siempre con dos puntas de inicio. Kodro y Dani Gómez son la pareja titular en vanguardia y uno de ellos siempre ha hecho diana desde el relevo en el banquillo. Primero fue el bosnio para firmar el triunfo por la mínima en Cádiz y después fue Dani el que sentenció el choque frente al Almería (2-0) después de que Rober abriera la lata. El madrileño repitió el sábado en Riazor con otro tanto de bella factura que puso por delante al Zaragoza, pero que finalmente no sirvió para puntuar (2-1).

Gómez está en racha, como lo demuestra que ha marcado en tres de los cinco últimos encuentros jugados por el conjunto aragonés. Casi cuatro meses, sí cuatro, le costó a Sellés conceder la titularidad al madrileño, relegado al ostracismo durante buena parte del curso y superado en la rotación incluso por Bakis. Solo habitó el once inicial en los tres últimos encuentros del valenciano en el banquillo (ante Cultural, Andorra y Burgos), cuando no le quedó más remedio. Con Navarro es indiscutible, como Kodro, a pesar de que los problemas físicos de este último le impiden estar en plenitud.

Entre las mejores parejas

Entre Gómez (6) y Kodro (7) firman 13 de los 27 tantos marcados hasta ahora por el Zaragoza en Liga. Es decir, la delantera titular del Zaragoza ha logrado el 48% de todos los goles celebrados a lo largo de las 31 jornadas disputadas hasta la fecha.

De hecho, la pareja zaragocista es la tercera más productiva y con mayor influencia ofensiva en sus equipos. Solo les superan, y por bien poco, el dúo formado por Carlos Fernández (11 goles) y Petit (4), que suman 15 de los 30 goles marcados por el Mirandés, y el conformado por Dubasin (12) y Otero (10), que firman más de la mitad de los 42 tantos anotados hasta el momento por el Sporting.

Todo apunta a que los dos delanteros se mantendrán en el ataque zaragocista a pesar de la mejoría experimentada por el equipo en la segunda parte ante el Dépor merced al cambio de sistema instaurado por Navarro en el descanso. El paso a una formación con un solo punta (Kodro se quedó en el vestuario) para reforzar la medular con la entrada de Saidu transformó al equipo, que pasó a adueñarse del partido.

Esta fórmula, la de poblar la sala de máquinas para evitar las asociaciones y conexiones por los pasillos interiores también fue explotada por Sellés ante el Racing en la primera vuelta. Falta por saber si Navarro repetirá o se mantendrá fiel a los dos delanteros que aglutinan la responsabilidad atacante del Zaragoza, que, en todo caso, sigue siendo el que menos goles marca de toda la categoría.