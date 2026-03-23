El Real Zaragoza ya conoce el horario del partido ante el Córdoba en el que jugará con la camiseta retro

El Real Zaragoza ya conoce cuándo disputará la jornada 35 de LaLiga Hypermotion. El equipo aragonés visitará el Nuevo Arcángel de Córdoba el próximo sábado 11 de abril a las 21.00 horas en un encuentro que será emitido en LaLiga Hypermotion TV, es decir, que no se dará en abierto, ya que el duelo elegido es el Huesca-Deportivo del domingo a las 16.15 horas.

Esta jornada 35 es la que se disputará íntegramente con las equipaciones retro (salvo Real Madrid, Rayo, Getafe y Barcelona) que fueron presentadas la pasada semana en la Madrid Fashion Week. El Real Zaragoza jugará con una camiseta ochentera que ha sido de las mejor valoradas por la comunidad futbolera. Es de color azul, conmemorativa de la semifinal de la Recopa que perdió ante el Ajax de Van Basten o Rijkaard y con el escudo de aquella época. En su primer día ya vendió el club 800 unidades.

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Por su parte, el Córdoba jugará con una camiseta verdiblanca, pero en vez de con las clásicas rayas verticales lo hará con la mitad derecha de color verde y la mitad izquierda de blanco, una camiseta que homenajea el ascenso a Segunda División que consiguió tras vencer a la SD Huesca precisamente en el 2007.