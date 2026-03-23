Renovación inminente para Lucas Terrer y el acuerdo con Álex Gomes no está por ahora sencillo

Desde su regreso a la dirección deportiva del Real Zaragoza hace tres semanas una de las metas que priorizó Lalo Arantegui fue las renovaciones de los canteranos con los que cuenta para el primer equipo. Con Hugo Pinilla el acuerdo hasta 2030 fue muy rápido, cuestión de muy pocos días, y el primero anunciado y, tal y como adelantó este diario, Lalo se ha volcado en las de Lucas Terrer y Álex Gomes, con resultado desigual por ahora. La del centrocampista está cercana y en principio puede llegar esta misma semana o la siguiente porque Terrer, con contrato hasta 2027 y ahora de regreso al filial para que tenga minutos si David Navarro no lo necesita en el primer equipo (lo que no hacía Sellés), ya tiene la propuesta del club y la predisposición es absoluta para firmar un contrato que sería por dos o tres años más.

El caso de Álex Gomes es distinto. Lalo ha hablado con los agentes del futbolista y no solo con ellos, también con el entorno del central zaragozano, pero ahora mismo las posturas están alejadas, por lo que será necsario un giro, el que sea, en el actual estatus de esa operación, para que Gomes renueve, teniendo en cuenta que ahora mismo posee contrato hasta 2028. Lo tiene tras la ejecución de su vínculo en diciembre y al no ser inscrito con ficha A en enero.

Álex Gomes, en el partido ante el Racing. / CARLOS GIL-ROIG

Los dos contratos de Gomes

Fue esa ejecución de la opción de su contrato en diciembre para que pasara a ser del primer equipo, aumentando su cláusula de uno a 10 millones pero con la obligación, con su nuevo contrato, de que tenga ficha A. Sin embargo, el anterior director deportivo, Txema Indias, no llegó a un acuerdo con el futbolista, ni hubo reunión para ello, y tampoco se le inscribió en el primer equipo, sino que se le mantuvo la ficha juvenil. Ahora reunión y diálogo ha habido, pero sin efecto por el momento. Para los agentes de jugador, al no haber sido inscrito como ficha A y mantenerlo como juvenil prevalece el anterior vínculo, con una cláusula ascendente hasta 1,5 millones que en su caso sería de un millón y con contrato hasta 2028 prorrogable hasta esa fecha por tres años más.

Gomes, que vio la quinta amarilla en Riazor, provocada por el central en el banquillo, es habitual con la selección sub-18. De hecho, desde anoche está en Las Rozas para disputar con este combinado la fase de clasificacón para el Europeo sub-19 de 2027 y tendrá que viajar a Croacia a jugar la Ronda 1 del Europeo sub-19, un minitorneo en el que el central se medirá a Croacia el 25 de marzo, a Inglaterra el 28 y a Bulgaria el 31, por lo que David Navarro no podrá contar con él en la visita del Racing al Ibercaja Estadio el domingo 29 de marzo, mientras que llegará muy justo para la cita ante el Leganés en Butarque.

Lalo: "Estamos haciendo un esfuerzo con todos ellos en adaptar su estatus deportivo a la realidad de dentro de la primera plantilla, en un proceso de renovación en el que creo que el Real Zaragoza ha hecho todo lo que tiene y puede hacer para que estos chicos estén aquí"

"Estamos haciendo un esfuerzo con todos ellos en adaptar su estatus deportivo a la realidad de dentro de la primera plantilla del Real Zaragoza. Estamos en un proceso de renovación en el que creo que el Real Zaragoza ha hecho todo lo que tiene y puede hacer para que estos chicos estén aquí", explicó Lalo sobre estos procesos de renovación en este diario y ya dejó entrever que había algún problema en algún caso (Gomes). "Si no se puede cerrar un acuerdo, pues creo que tienen contrato todos con más temporadas y estarán con nosotros igual, pero al final en el Real Zaragoza también tiene que estar el jugador que quieren estar. Yo no soy partidario de tener futbolistas en contra de su voluntad aquí, si la oferta económica que le llega al Real Zaragoza está dentro de los valores que nosotros estimamos".

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La situación de Barrachina

El caso de Hugo Barrachina, la cuarta pata de ese proceso de renovaciones, es distinta. No se descarta uno nuevo, pero aún no hay negociación a ese respecto teniendo en cuenta que acaba contrato en junio y el club tiene una opción unilateral para prorrogar ese vínculo por tres años más, hasta 2029. En el caso de Barra no se prevén problemas de ningún tipo para sellar esa continidad.