Otro cambio de tendencia en el Real Zaragoza: David aparca el remolque

El remolque ha sido, a lo largo de toda la temporada, un incómodo compañero de viaje para un Real Zaragoza habituado a hacer de cada partido una cuesta arriba que casi siempre ha sido imposible de superar. El rival se adelantaba con demasiada frecuencia en el marcador, lo que reducía notablemente las opciones de éxito de un conjunto aragonés que también ha cambiado en esta faceta.

De hecho, las tornas han cambiado de tal modo que el remolque se ha quedado aparcado hasta más ver. Y es que en los tres partidos dirigidos por Navarro ha sido el Zaragoza, que siempre ha marcado, el que ha dado primero. Tres jornadas consecutivas tomando ventaja en el marcador para abrochar dos victorias y estar a punto de puntuar en Riazor, lo que advierten de un equipo con más iniciativa, presencia ofensiva, capacidad de llegada y eficacia que los anteriores.

Hacía casi dos años que el Zaragoza no enlazaba tres encuentros consecutivos adelantándose en el marcador. La última vez fue en la fase final de la campaña 23-24, con Víctor Fernández en el banquillo, En casa ante el Racing de Ferrol (2-2), en Santander (0-2) y en la despedida del fondo sur de La Romareda, ante el Albacete (1-1), el cuadro blanquillo se marcó el último triple. Desde entonces y hasta ahora, tan solo fue capaz de sumar un máximo de dos choques consecutivos tomando ventaja.

El dato es especialmente revelador si se advierte que los aragoneses han encajado primero en 19 duelos disputados esta temporada mientras que, hasta la llegada del nuevo cuerpo técnico, solo había sido capaz de marcar primero en seis ocasiones, con un balance de tres triunfos (0-1 ante el Mirandés en la única victoria lograda con Gabi en el banquillo, 1-0 frente al Huesca y 2- 3 en Santander, ambas con Sellés al frente; empates a un tanto en casa frente a Valladolid y Eibar y la derrota sufrida en Granada en el segundo encuentro con el anterior inquilino del banquillo al mando). Con Navarro ya han sido tres las ocasiones en las que el Zaragoza ha dado primero y solo en Riazor no le sirvió para ganar el encuentro.