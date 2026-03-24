El exjugador del Real Zaragoza, Javi Moreno, revive su gol en la Supercopa de España de 2004 ante el Valencia: "Es mi único título"

Hace no mucho tiempo que la Supercopa de España era un título que enfrentaba al ganador de la Liga y al de Copa. También se jugaba en territorio español, no como ahora que se disputa lejos de nuestras fronteras. Este trofeo que ha perdido su esencia, al igual que el fútbol de antaño, servía de antesala al inicio de la competición doméstica. El campeón de la última Liga se medía al ganador de la Copa del Rey en una eliminatoria a doble partido.

Si alguien conoce muy bien la historia de esta competición, es la afición del Real Zaragoza. La Supercopa de España del 2004 es el último trofeo que celebraron los zaragocistas por las calles de la capital aragonesa. El equipo de Víctor Muñoz, un 24 de agosto de 2004, venció en al Valencia en Mestalla (1-3) y remontó una final que arrancó con derrota en La Romareda. Los tantos de Álvaro Maior, Galletti y Javi Moreno sirvieron para darle la vuelta a una eliminatoria que se puso cuesta arriba tras el gol del valencianista Bernardo Corradi para igualar a dos.

Javi Moreno recuerda su único título

Javi Moreno fue el héroe de la eliminatoria. En el minuto 83, el delantero de Silla cabeceó un córner para poner el 1-3 en el marcador y darle el título al Real Zaragoza. Ahora, unos cuantos años después de poner fin a su carrera como jugador y continuar ligado al mundo del fútbol en los banquillos, Moreno ha concedido una entrevista en el pódcast Offsiders donde ha repasado su dilatada trayectoria que le llevó a jugar en equipos europeos como el Milán o el Bolton.

"A final de pretemporada salgo cedido del Atlético de Madrid al Real Zaragoza. La Supercopa de España es el único título que tengo. Da la casualidad que la gane en mi tierra, con mi familia, mis amigos y anoté el 1-3. La verdad que, después de haber sido internacional con la Selección Española, tener esa sensación de meter el gol...", comenta el exjugador zaragocista. El gol de Moreno a Cañizares es uno de los momentos más icónicos que ha dado este trofeo. Tras cabecear un centro al primer palo, el delantero se abrió la ceja y empezó a sangrar. "La imagen del gol es imborrable. Se me abre la ceja y empiezo a sangrar. Cada vez que veo el vídeo, pienso en lo bonito que fue. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido como futbolista", desvela con orgullo.

La euforia recorrió el cuerpo del delantero que, por unos momentos, se olvidó por completo de que se había abierto la ceja. El exjugador del Real Zaragoza recuerda con cariño el consejo de un compañero tras el aparatoso accidente: "El Valencia nos había ganado 0-1 en Zaragoza y fuimos allí y ganamos 1-3. Y la verdad que fue muy bonito, una sensación muy especial. Además, me acuerdo que me abrí la ceja y vino un compañero y me dijo 'que no te cosa el médico, que te va a hacer una herida'. Y no me cosió, eh".

La excuñada de Javi Moreno fue la encargada de coser la ceja del jugador a las 03.00 horas de la mañana, unas cuantas horas después de finalizar el partido. "Era médica y me cosió. Creo que fueron cinco puntos en la ceja", acaba relatando Moreno que no acabo jugando mucho esa temporada por "problemas extradeportivos".

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Su paso por los banquillos de Aragón

Tras disputar una final europea con el Alavés, defender la camiseta del Milán e ir convocando con la Selección, Javi Moreno continúa ligado al mundo del fútbol. El valenciano ha cambiado las botas por la pizarra donde ya ha sido entrenador de algunos equipos de Aragón. Su gesta más importante como técnico es el ascenso con el Tarazona a Primera RFEF, en junio de 2023, tras eliminar al Navalcarnero en la última ronda. Su carrera como entrenador también le ha llevado a otros banquillos aragoneses como el del Ejea.