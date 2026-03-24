LaLiga denuncia los cánticos contra el Real Zaragoza y Aragón en Riazor

LaLiga ha hecho constar los cánticos contra el Real Zaragoza y contra Aragón que se escucharon en Riazor el pasado sábado, en la zona de los Riazor Blues, en Fondo Marathon inferior del estadio y durante el encuentro ante el conjunto deportivista. La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana, en esta ocasión para las jornadas 29 en Primera y 31 en Segunda, un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Y ese cántico se produjo en hasta dos ocasiones en Riazor el pasado sábado, en los minutos 25 y 91.

"En el minuto 25 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en el Fondo Marathon Inferior, situados tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 50 segundos el cántico "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza”, expresa LaLiga en su denuncia, el mismo texto que utiliza para los cánticos en el minuto 91 y ya en el tiempo de descuento tras el 2-1 del equipo gallego.

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", añade la patronal de los clubs sobre un cántico que ya se ha dado en otras ocasiones en Riazor, y también en otros estadios, como Anoeta o el Sadar.

El partido, por supuesto, no se detuvo en Riazor y ahora está por ver si habrá sanción. Cada temporada, Antiviolencia propone unas 1.500 sanciones, pero no es un órgano con potestad sancionadora, ya que se elevan al Comité de Disciplina de la RFEF, que es la que decide. Y suelen quedarse solo en multas económicas, porque hay atenuantes con cartelería, mensajes en el videomarcador o si, en el caso de un cántico, fue una zona acotada (generalmente donde se sitúan los ultras) o todo el estadio.

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Las multas económicas son recurrentes. De hecho, el propio Real Zaragoza pidió hace semanas a sus aficionados mediante un correo electrónico que cesasen los cánticos para evitar más multas, ya que son progresivas. Sin embargo, casi nunca se da el siguiente paso, que es el cierre de una grada o de un estadio durante un partido o varios, tanto por los atenuantes como por la reincidencia.