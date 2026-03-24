Los protagonistas del cambio del Real Zaragoza: Néstor Pérez, complemento directo

Llegó, como suele hacerlo, sin hacer ruido. No es Néstor Pérez amigo de estridencias y parafernalias. Se desenvuelve mejor y con mayor comodidad entre la normalidad y el sentido común, rasgos que presiden su aportación al banquillo del Real Zaragoza, donde manda su amigo David Navarro, con el que compartía ese sueño que ahora se ha hecho realidad. De hecho, fue el propio Navarro el que solicitó a Lalo Arantegui que Néstor fuera su segundo. Consideraba el técnico que Pérez cumplía a la perfección con lo que requería el momento y que su amigo aportaba la templanza y mesura necesarias en el abordaje de situaciones límite

Lo que para cualquiera hubiese sido un marrón, para Pérez es la gran oportunidad que llevaba esperando toda la vida. A sus 45 años, Néstor acumula una dilatada experiencia trufada entre los banquillos y los despachos. Allí, junto a su oficina, Lalo le guarda un sitio en una secretaría técnica que completará junto a Fran Gracia, Quique García y otro miembro más que se incorporará en julio para conformar una dirección deportiva plenamente aragonesa en la que abundará el conocimiento del mercado tanto de Segunda como de Primera RFEF, así como del fútbol regional. De este modo, Lalo se asegura tener controlados todos los escenarios. Eso sí, si hay milagro y Navarro y Pèrez logran mantener al Zaragoza en Segunda, el actual cuerpo técnico seguirá en el cargo (o al menos ese es el deseo de Arantegui, expuesto en una entrevista concedida la pasada semana a este diario), lo que aplazaría, por la mejor causa posible, la llegada de Néstor a la secretaría técnica.

En el primer equipo, el asistente cumple a la perfección con el tradicional perfil asociado a la figura de segundo entrenador. Discreción, mesura y cercanía con el jugador como aspectos claves en un vestuario que ha agradecido la dosis de normalidad aportada por los nuevos jefes. Pero, más allá de la relación humana, Néstor pone al servicio del Zaragoza su vasto conocimiento del mercado y de buena parte de los jugadores de la categoría acumulado a lo largo de exhaustivos estudios y amplios seguimientos a base de vigilancias estrechas y muchos kilómetros.

Se encarga el asistente, principalmente, del trabajo de la estrategia (tanto ofensiva como defensiva) y del estudio del rival. La labor de campo se completa con la dirección de numerosos entrenamientos y en la conexión permanente entre el terreno de juego y la dirección deportiva. Pero el valor real de Néstor Pérez, técnico con licencia UEFA Pro y con una dilatada experiencia tanto en la dirección deportiva como en el trabajo a pie de campo, reside en esa forma de ser, tan bien conocida por Navarro, cuyo carácter fuerte precisa de un complemento directo. Y la confianza entre ellos, labrada durante muchos años, es el mejor aval para que el diálogo y la franqueza envuelvan su relación. Pero también, si es necesario, el debate o la discusión.

Sabe lo que hace y cómo hacerlo. De hecho, posee una amplia experiencia en la formación de técnicos. Dos décadas acumula ya aleccionando preparadores en la federación y cuatro años cumple ya como formador UEFA de entrenadores profesionales.

Conciliador y enemigo acérrimo del conflicto, Néstor Pérez emerge como una de las razones principales de ese cambio adoptado por un Real Zaragoza que es otro desde el relevo en el banquillo y que agradece la dosis de aire fresco aportada por un cuerpo técnico que conoce a la perfección el terreno que pisa. Aragoneses y zaragocistas, el mensaje a la plantilla siempre es positivo. Y también el dirigido a una afición que se identifica al fin con lo que ve. Porque el Zaragoza de Navarro y Pérez, su complemento directo, es el de todos.