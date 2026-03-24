El Real Zaragoza abre la votación para elegir el brazalete de capitán

El Real Zaragoza ha abierto este martes la votación para una iniciativa entre sus socios para elegir el brazalete de capitán que llevará desde el partido ante el Huesca en la jornada 37, en principio Francho, que es el primer capitán en una terna que completan Keidi Bare, Guti, actualmente lesionado, y Toni Moya. El equipo estrenará nuevo brazalete de capitán en el partido de LaLiga Hypermotion correspondiente a la jornada 37, el que enfrentará al cuadro blanquillo frente a la SD Huesca en El Alcoraz.

Desde el club se ha abierto un proceso de votación que estará hasta el viernes 27 de marzo hasta las 12.00 horas al que se puede acceder desde el ‘Área del Socio’ y elegir entre cuatro opciones de brazalete y este será desvelado el 23 de abril. "Identidad, arraigo y tradición serán valores comunes que compartan las cuatro posibilidades entre las que se pueda elegir. De alma cuatribarrada, el brazalete tendrá el escudo del león como elemento principal. Las diferentes opciones a votar variarán en detalles que los aficionados puedan priorizar sobre el resto", explica el club en su web.

Noticias relacionadas

Francho, en el partido en el Ibercaja Estadio ante el Almerá con el brazalete de capitán / Jaime Galindo

BRAZALETE RZ, BRAZALETE FONDO AZUL, BRAZALETE CUATRIBARRADA y BRAZALETE FONDO ROJO son las cuatro opciones que da el Real Zaragoza a sus abonados, teniendo en cuenta que el actual que porta Francho tiene los colores blanquiazules y en el centro la bandera de Aragón y el escudo zaragocista.