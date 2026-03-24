El Real Zaragoza apuesta fuerte por Diego Fuoli

Diego Fuoli es ahora mismo el candidato número uno para ocupar la portería del Real Zaragoza la próxima temporada, aunque en un escenario de continuidad en la categoría de plata. El arquero zaragozano, en las filas del Sabadell y que está siendo el mejor meta de Primera RFEF en este curso, con 19 porterías a cero y solo 15 tantos encajados en 29 citas en el líder del Grupo 2, tiene un año más de contrato en el conjunto arlequinado, al que llegó el verano pasado tras un gran curso en el Tarazona, y tendría otro más, hasta 2028, si suben a Segunda.

Obviamente, en el escenario de Primera RFEF, Fuoli, de 28 años, también es preferencia absoluta para el Zaragoza, pero sería imposible llegar al importe de su cláusula, que no es my elevada, pero la economía zaragocista lo impediría, o de cerrar a un acuerdo de traspaso con el Sabadell. Y mucho menos en el escenario de un retorno a la categoría de plata del conjunto catalán y de descenso blanquillo, por lo que las esperanzas para que Fuoli sea el portero zaragocista la próxima temporada pasan por la permanencia y buscar un acuerdo con su club

Lalo Arantegui ya quiso a Fuoli en el verano de 2020, pero el retraso del desenlace de la Liga en Segunda y en los playoffs de ascenso en concreto imposibilitó ese regreso del portero, con el que nadie ha hablado directamente y que está centrado en la lucha por el ascenso a Segunda. Eso sí, su condición de zaragozano y sus vínculos con la ciudad facilitarían mucho su respuesta afirmativa llegado el caso, aunque el escollo siempre será el Sabadell.

El portero zaragozano, durante un partido. / CE SABADELL

Fuoli (Zaragoza, 20-10-1997) , formado en las categorías inferiores del Stadium Casablanca, salió en 2015 para dar el salto al juvenil del 'submarino amarillo', pasar más tarde por el Villarreal C y por el filial, en el que militó hasta junio de 2020, aunque no consiguió debutar en el primer equipo castellonense en partido oficial.

En ese verano pudo ocupar la plaza de Álvaro Ratón como segundo arquero zaragocista, y esa fue la idea, pero ese mencionado retraso de la competición hizo que acabara firmando por el Sabadell para jugar en la categoría de plata, sin tener apenas espacio (solo dos partidos, uno de Liga y uno de Copa), con el equipo arlequinado antes de marcharse como tercer arquero al Almería, tanto en Segunda (21-22) como en Primera (22-23), jugando solo un partido con el cuadro almeriense. En los tres últimos años su carrera ha estado en Primera RFEF, en el San Fernando, el Tarazona y el Sabadell, donde esta temporada es el mejor portero de la categoría.

La portería zaragocista la ocupan ahora mismo dos arqueros cedidos, ya que Esteban Andrada lo está por el Monterrey hasta junio, con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera de 1,5 millones de dólares que es voluntaria e inasumible en Segunda para el Zaragoza y también lo es el salario que el arquero tiene, de dos millones de dólares, ya que el club aragonés solo paga en torno al 20% de esos emolumentos. Así, que el argentino siga en Segunda parece, y es, una quimera porque Monterrey, donde tiene un año más, buscará un traspaso.

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Mientras, Adrián Rodríguez, que empezó el curso de titular y ahora es la alternativa a Andrada, está cedido por el Alavés hasta junio y tiene dos años más de contrato en el club vitoriano. El préstamo es sin opción de compra y los números son mucho más bajos que en el caso de Andrada, por lo que el Zaragoza, con la anterior dirección deportiva de Txema Indias, sí se planteaba el escenario de una nueva cesión si el Alavés abría esa puerta, aunque eso ahora estaría más en el aire.