El Yamiq arranca la semana con el grupo y quiere estar ante el Racing

Buenas y esperadas noticias en el Real Zaragoza en el retorno a la actividad tras la derrota ante el Deportivo, la primera con David Navarro, ya que Jawad El Yamiq ha empezado la semana con el grupo, con el resto de sus compañeros en el entrenamiento en el Ibercaja Estadio, y el marroquí, fichado en el final del mercado de enero tras rescindir con el Al-Najma. Tiene el central toda la intención más que firme de llegar al compromiso del domingo no solo tres semanas desde que se lesionó el pasado jueves 5 de marzo con una rotura de fibras en el bíceps femoral de su pierna izquierda con un periodo de baja diagnosticado entonces de tres o cuatro semanas.

Con Tachi lesionado, Radovanovic, hasta ahora fijo con Navarro junto a Insua, sancionado, y Gomes con la selección sub-18, aunque vio la amarilla en Riazor estando en el banquillo para quedarse limpìo aprovechando que se iba con la selección, Insua es el único central específico disponible y la presencia de El Yamiq es vital este domingo, más allá de que el defensa marroquí es titular en este equipo si está disponible. Eso sí, desde su regreso no ha tenido suerte en ese aspecto, con una expulsión ante el Eibar que le hizo ser baja ante la Cultural en León y los tres duelos con David Navarro (Cádiz, Almería y Deportivo) que se ha perdido por la lesión en el isquio.

Saidu, a la espera como opción

El Yamiq va a hacer una reincorporación progresiva al grupo, que ha empezado este martes, y el devenir de la semana marcará la disponibilidad y el riesgo de su presencia ante el Racing, ya que los plazos son ajustados, pero hay optimismo total en que pueda estar. Si el marroquí no puede finalmente jugar, Saidu, que para David Navarro es centrocampista y en la medular lo ha utilizado en los dos partidos desde que volvió de su lesión, ambos saliendo desde el banquillo, retrasaría su posición al eje para ubicarse junto a Insua. Pomares, que ha jugado de central en esta temporada con el Zaragoza, con Gabi, podría ser otra opción, pero mucho menos factible, también porque lleva dos meses sin jugar tras superar una dolencia en la cadera.

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En la sesión no han estado Tachi, al que le queda un mes para volver de su lesión en la rodilla, Guti, que le restan unas tres semanas de baja, y Valery, ya fuera hasta final de temporada por su luxación en el hombro, de la que fue operado la semana pasada. Tampoco ha estado Gomes, que mañana miércoles juega con la selección sub-18 ante Croacia. Del Aragón han estado el meta Obón y el central Barrachina. Para el duelo ante el Racing es baja por sanción Radovanovic y recupera tras cumplir castigo David Navarro a Larios y Keidi Bare.