Álex Gomes disputa el último cuarto de hora de la goleada de la sub-18 ante Croacia

La selección española sub-18 comienza su paso por la Ronda 1 de clasificación para el Europeo sub-19 de 2027 con muy buen pie ante Croacia. El zaragocista Álex Gomes no fue titular con el conjunto de David Tenorio, pero sí salió como lateral en el cuarto de hora final del choque, en lugar de Nacho Pérez, resuelto con una contundente goleada por 4-0.

El rival de España en este caso era Croacia, que jugaba en su tierra y que ya perdía 3-0 al descanso. Los de David Tenorio realizaron un partido muy serio pero no vieron puerta hasta el minuto 27, cuando Cubo llegaba antes que nadie a un pase largo para definir por abajo e inaugurar el electrónico. Al filo del descanso llegarían dos goles más. Primero era Alexis Ciria el que peleaba un balón suelto en el área. Tras hacerse con la posesión, se escoraba hacia la derecha para acomodársela y disparar cruzado. El guardameta la tocaba pero no evitaba entrara en la red. Antes del pitido que señalaba el descanso, el combinado nacional aumentaría su ventaja. Nacho Pérez salía en conducción desde su área dejando por el camino a cuatro rivales antes de cedérsela a Cubo, que volvía a plantarse solo ante el portero para batirle con la zurda.

La selección sub-18 que jugó este miércoles ante Croacia. / RFEF

Ya en la segunda mitad, Alexis Ciria regalaría una espectacular rabona desde el costado izquierdo que recibía Guille Fernández en la frontal. El del Barça asistía a su derecha para Dani Pérez, que anotaba el cuarto y definitivo tanto en el marcador. Hasta el pitido final, Croacia se fue cargando de tarjetas pero no consiguió crear verdadero peligro en la portería de Iker Rodríguez.

Gomes, que se situó como lateral derecho, salió en esos minutos finales para abrochar la goleada y que no se pasaran apuros. La próxima cita será el día 28 de marzo a las 12.00 horas frente a Inglaterra, mientras que esta Ronda 1 finalizará ante Bulgaria el próximo martes (14.45). El central zaragocista es baja segura ante el Racing este domingo y llegará muy justo al duelo ante el Leganés el 2 de abril en Butarque.

Ficha técnica.

España: Iker Rodríguez (P), Nacho Pérez (Álex Gomes, min. 75), Álex Campos (C), Miguel Gil, Iker Quintero, Dro Fernández (Asier Bonel, min.67), Nico Guillén (Rubén de Sá, min. 57), Guille Fernández, Dani Fernández, Miguel Cubo (Miguel Ángel Romero, 69) y Alexis Ciria (Carlos Macía, min. 57).

Croacia: Grahovac (P), Jakirovic (Radnic, min. 69), Kumar, Pajsar (C), Vojvodic (Kalem, min. 55), Burcar (Bistre, min. 84), Rados, Kusanovic (Krizic, 69), Horvat, Sivale y Murica.

Goles: 1-0, m. 27: Miguel Llorente Cubo. 2-0, m.49: Alexis Ciria. 3-0, m.45+1: Miguel Llorente Cubo. 4-0, m. 59: Dani Fernández.

Árbitro: Ross Hardie (ESC). Tarjetas amarillas: Murica (m. 10), Pajsar (m. 16), Sivalec (m. 20), Vojvodic (m. 38), Jakiric (m. 59), Radnic (m. 77), Carlos Macía (m. 86) y Krizic (m. 90+4).

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Estadio: City Stadium (Krizevci, Croacia).