La ansiada y decidida apuesta por el arraigo en el Real Zaragoza: la vuelta a Aragón

En apenas unas semanas, la presencia aragonesa en el Real Zaragoza ha experimentado un notable aumento propiciado, sobre todo, por la intervención de Lalo Arantegui, que en apenas unos días desde que asumió la dirección deportiva ha apostado por el arraigo para comenzar a hacer frente a la despoblación local que había desprovisto al club de identidad hasta hacerlo prácticamente irreconocible.

Porque el cambio de fisonomía del Zaragoza no solo alcanza a un equipo radicalmente distinto y mucho mejor desde el relevo en el banquillo, sino que se extrapola a un club al que se le empiezan a adivinar cara y ojos, eso sí, salvo en la propiedad, donde no hay variaciones a pesar del deseo, hasta ahora incumplido, del consejero Juan Forcén de atraer capital aragonés a la SAD.

La presencia local crece, en todo caso, en el resto de estamentos de una entidad en la que las dos figuras más visibles en los últimos tiempos son dos aragoneses. Uno de ellos, Forcén, es, desde hace un tiempo, el hombre fuerte del club. Su mayor peso específico se advierte en una presencia cada vez más habitual en entrenamientos o desplazamientos cuando antes apenas aparecía en escena. Fue él, de hecho, quien incorporó a Guzmán Pérez-Ayo, socio del club, que suplió a partir de diciembre en el Consejo al dimitido Emilio Cruz, y cuyo rostro, habitual también en sesiones preparatorias y en el palco, comienza a ser cada vez más familiar para el zaragocismo.

Pero, sin duda, ha sido la apuesta por Lalo Arantegui como relevo de Txema Indias al frente de la dirección deportiva la que ha supuesto un vuelco en lo que a población aragonesa en el club hace referencia. Porque el zaragozano se ha rodeado de aragoneses tanto en la dirección deportiva como en la plantilla, en la que, como admitió en una entrevista concedida la pasada semana a este diario, la cantera debe ser pilar básico.

En este sentido, Lalo ha llenado los despachos de aragoneses. Junto a él, Fran Gracia y Quique García conforman una dirección deportiva a la que se incorporará, tarde o temprano, Néstor Pérez, actual segundo entrenador, y otra figura más que llegará en cuanto acabe la temporada para asumir el scouting. Además, Ismael Arilla, otro aragonés, es el elegido para dirigir la cantera, un puesto vacante desde hace más de tres meses, cuando Ramón Lozano, que llevó al club a los tribunales, dejó el cargo.

Se avecina una profunda remodelación en una Ciudad Deportiva en la que profesionales como Ángel Espinosa, José Luis Arjol o Emilio Larraz, técnico del filial, acaban contrato. La intención, en cualquier caso y como no puede ser de otro modo, es tirar de recursos humanos locales.

Los pilares de la tierra

También la apuesta por echar raíces se deja notar ya en una plantilla dirigida por un cuerpo técnico de aquí liderado por David Navarro y Néstor Pérez y en la que un canterano, Hugo Pinilla, ha pasado a tener un papel protagonista desde el cambio de entrenador. La renovación del talentoso mediapunta ha sido, además, la primera tarea completada y oficializada por Lalo, que ultima la de otro jugador de la casa, Lucas Terrer, y gestiona una solución para la compleja situación de otro, Álex Gomes.

La apuesta por lo conocido y por el arraigo también queda patente a la hora de dirigirse al mercado. El portero aragonés Diego Fuoli es el objetivo número de uno del Zaragoza para la próxima temporada, siempre, eso sí, que el equipo consiga quedarse en Segunda. El cancerbero del Sabadell, el mejor de Primera RFEF este curso, es otro claro ejemplo de ese vuelco que Lalo pretende acometer en un Zaragoza que ha perdido patrimonio en los últimos tiempos no solo por la fuga de talento en la cantera sino por decisiones tan incomprensibles como temerarias adoptadas por el entrenador de turno con el beneplácito de una negligente dirección deportiva.

La salida de Liso a cambio de la llegada de Gabi, la de Luna, recién renovado, porque el técnico madrileño no lo quería, o la de Pau Sans porque Sellés no contaba con él han desprovisto al Zaragoza de futbolistas de la casa, algo que Lalo no está dispuesto a consentir.