El 'overbooking' en la medular del Real Zaragoza: sube el nivel y David Navarro tiene una difícil decisión

Recupera David Navarro ante el Racing de Santander a Keidi Bare tras cumplir sanción en Riazor, donde Yussif Saidu firmó una segunda parte más que notable en la medular, que propició también la mejoría de Mawuli Mensah en esa fase del encuentro y la pareja de ghaneses supuso un salto cualitativo en el centro del campo zaragocista, con Francho Serrano, capitán e indiscutible con Navarro, en la banda derecha, aunque el técnico tiene claro que el zaragozano debe jugar en la sala de máquinas.

El caso es que el centro del campo zaragocista, donde Paul, de merecido ostracismo, va a ser baja ante el Racing y algunas semanas más, tiene también a Toni Moya, que ya tuvo minutos ante el Deportivo, por lo que las candidaturas en la sala de máquinas son muchas y Navarro no tiene una decisión sencilla este domingo en esa zona. Y eso que Guti está lesionado (le quedan unas tres semanas) y Terrer ha regresado al filial para jugar en el Aragón y en los entrenamientos alterna el B y el primer equipo...

Hasta ahora el Zaragoza de David Navarro se ha situado en un 4-4-2 de inicio en los tres partidos con el nuevo entrenador, con Kodro y Dani Gómez arriba y con una pareja de mediocentros, un esquema que ha modificado en algunas fases, renunciando a un punta en el tramo final ante el Almería, con Rober de enganche para ganar ese duelo o en la segunda parte en Riazor, ya que el equipo no había podido frenar el juego interior del Deportivo en general y de Mario Soriano en particular.

Apostó por juntar entonces a Saidu con Mawuli para que Francho cayera a la derecha y el plan salió y el Racing es un enemigo con más capacidad aún con el balón que el Deportivo y más fuerte en los pasillos interiores. De hecho, no hay más que ver cómo conquistó Sellés El Sardinero, en el mejor partido con el valenciano, hace dos meses, poblando la medular con Guti y Keidi en el doble pivote, Toni Moya por delante y Francho en banda derecha

El caso es que Navarro tiene que decidir en el medio, donde Saidu ya está recuperado plenamente de sus molestias de rodilla, un edema óseo, y viene de un partido excelso en la segunda parte Riazor. "Ha estado muy acertado. Nos ha dado a nivel defensivo y con sus arrancadas superando líneas. Es uno más para la causa", dijo Navarro de él tras el choque ante el Deportivo, donde el ghanés dio potencia, energía y arrancadas desde su zona, dejando claro que es centrocampista y que ha jugado en demasiadas ocasiones en esta temporada como central. Para el técnico su sitio está en el medio y la recuperación de El Yamiq este domingo permite que no tenga que pasar al eje.

Mawuli, sonriente en una sesión. / Jaime Galindo

Mawuli y Francho fueron la apuesta del técnico tanto en Cádiz como en Riazor, pero entre medio, en la victoria ante el Almería, el entrenador sacrificó al centrocampista llegado en enero por un Keidi Bare que ya había tenido minutos en el triunfo en el JP Financial Estadio y que ante el conjunto almeriense fue titular y demostró su jerarquía para ser relevado en la segunda parte y con una amarilla que le impidió jugar ante el cuadro deportivista: "Keidi aporta mucho para la causa, es un jugador importante, a nivel futbolístico y emocional, con actitud permanente, que exige y tiene autoexigencia", dijo Navarro del albanés, muy perseguido por las lesiones en este curso y el pasado, pero al que el entrenador considera fundamental si está a su máximo nivel físico sobre todo.

Si el entrenador mantiene el mismo esquema de estos partidos, Keidi Bare y Francho, también renqueante desde hace semanas en el menisco, serían los favoritos para estar en el medio ante el Racing, aunque eso supondría dejar fuera a dos de los mejores jugadores en Riazor, Saidu y Mawuli

Si el entrenador mantiene el mismo esquema de estos partidos, Keidi Bare y Francho, también renqueante desde hace semanas en el menisco, serían los favoritos para estar en el medio ante el Racing, en un choque vital, aunque eso supondría dejar fuera a dos de los mejores jugadores en Riazor, Saidu y Mawuli, con Toni Moya ya recuperado plenamente del edema en la tibia que le dejó fuera desde el partido ante el Albacete y que ya tuvo minutos en Riazor. El extremeño es el medio con más capacidad con el balón y también es bien valorado por el cuerpo técnico, al que se le abre todo un overbooking de candidaturas para decidir.

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El giro de Albacete

Ese duelo en Albacete a finales de enero, el 31 en concreto reveló la lesión de Toni Moya y supuso que también cayeran Guti, con una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y Keidi Bare, con una lesión en el sóleo. De ellos, solo queda el canterano por volver, pero el Zaragoza se apresuró en el final del mercado de enero en fichar con un acuerdo de traspaso con el Betis a Mawuli Mensah para que la medular, ahora que se han recuperado efectivos, sea la zona del campo más poblada.