Paul Akouokou, con un esguince de rodilla, agiganta el fracaso de su cesión al Zaragoza

La temporada más que pobre de Paul Akouokou en el Real Zaragoza, donde llegó en verano cedido por el Olympique de Lyon como gran apuesta de Txema Indias y Gabi para la medular zaragocista sigue torciéndose a pasos agigantados. Al actual ostracismo que vive con Navarro, ya que no juega desde la debacle ante el Andorra aún con Sellés en el banquillo se le suma un esguince en la rodilla derecha que en el mejor de los casos le va a dejar tres semanas fuera, aunque el periodo puede irse al mes y medio si es de grado dos (lo normal es que esté en torno a un mes fuera), por lo que es posible que no se le vuelva a ver con la camiseta zaragocista, aunque ya había sido relegado en todo caso a un segundo plano total por Navarro, que hasta lo descartó ante el Almería.

Once partidos de Liga y uno de Copa y 892 minutos suponen el balance de Paul hasta ahora con el Zaragoza, eso sin mencionar la sensación de que nunca se ha implicado con el equipo, ni se ha adaptado a la realidad zaragocista, y ha estado muy lejos, a años luz, de lo que puede dar. "El jugador Paul Akouokou, que terminó el entrenamiento de ayer martes con unas molestias, ha sido sometido a pruebas médicas que han determinado que sufre un esguince en su rodilla derecha", asegura el club, que en un primer momento no le dio mucha importancia a la molestia el martes pero al persistir el dolor decidió hacer las pruebas para que ya se haya confirmado el daignóstico para un jugador a préstamo del Lyon por el que el Zaragoza asume 600.000 euros de su ficha, que en el club francés está cerca de los 1,5 millones de euros.

Su fichaje ha sido un absoluto fracaso, ya que tras todo el verano dando largas al Zaragoza y estando apartado por el Lyon, donde tiene dos años de contrato más, llegó en el último día de mercado estival para tener un comienzo esperanzador que se truncó con su expulsión ante el Córdoba y sobre todo por la roja que vio al romper el monitor del VAR ante la Cultural, por lo que fue castigado con 4 partidos y, cuando iba a regresar tras cumplir el castigo, se lesionó en el aductor.

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De esa tanda de partidos volvió como suplente para Sellés y con unas molestias en la planta del pie al comienzo de 2026 y de un mercado invernal en el que el Lyon no aceptó romper la cesión y los agentes del jugador no le buscaron otro destino para que se quedara en el Zaragoza. Marcó el gol del empate ante el Sanse, en su única acción destacada en ese encuentro, en el que salió desde el banquillo y las titularidades en Albacete, en León ante la Cultural y en Andorra confirmaron que estaba lejos de una versión productiva para el equipo. Ahora llevaba cuatro partidos sin minutos en el Zaragoza.