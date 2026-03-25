Mawuli Mensah quedará libre en caso de descenso a Primera RFEF del Real Zaragoza

Mawuli Mensah fue el último fichaje del Real Zaragoza del mercado de enero, ya que llegó sobre la bocina de la ventana invernal tras un acuerdo de traspaso con el Betis, que se guardó un 10% de su pase económico teniendo en cuenta que el centrocampista ghanés acababa contrato en junio en la entidad verdiblanca. El Zaragoza anunció entonces que el contrato del futbolista era hasta junio con dos años más opcionales, aunque la realidad es que es la permanencia en Segunda la que va a marcar la continuidad del jugador.

Si el equipo blanquillo logra seguir en la categoría de plata se activará un contrato hasta 2028 de forma automática. Si no, el jugador quedará libre y el Zaragoza llegado el caso y si así lo considera deberá negociar un nuevo vínculo para Primera RFEF. Con todo, lo más normal es que el futbolista intente seguir en el fútbol profesional ya que en estos partidos en el Zaragoza está mostrando un buen rendimiento en la categoría.

De los seis refuerzos de enero, solo Rober González y Larios han jugado más que Mawuli, que lo ha hecho en 384 minutos en seis partidos. En cinco de ellos de titular desde que debutó ante el Eibar (también lo fue frente a la Cultural, el Burgos, el Cádiz y el Deportivo), mientras que salió desde el banquillo contra el Almería para que solo se quedara sin jugar en el desastre en Encamp ante el Andorra.

Mawuli, en un entrenamiento con el Real Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Mawuli, nacido en Accra (Ghana, 2003), llegó en 2021 a Marbella a una academia de futbolistas para fichar por el Antequera en ese verano y en 2023 por el Betis para su filial, rozando debutar en el primer equipo con Pellegrini al comienzo de esta temporada y jugando 16 partidos en Primera RFEF en este curso con el equipo verdiblanco. Conoce bien la categoría de bronce del fútbol español al haber estado temporada y media con el filial bético, pero en todo caso en ese escenario no tendría contrato en el Zaragoza.

En caso de descenso, solo 17 futbolistas de un total de 35 en nómina del Zaragoza tendrían ahora contrato para el próximo curso, pero Bazdar, Pau y Liso con opciones de compra para los clubs donde están. El descenso puede romper de forma unilateral vínculos o porque los salarios son inasumibles en Primera RFEF. "En un caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco. Quitando a esos jugadores canteranos, prácticamente ningún jugador tiene contrato con el Real Zaragoza", dijo Lalo Arantegui en este diario en una entrevista. Y es que los contratos que no se rompan por su cláusula lo serán por salarios inasumibles en muchos casos.