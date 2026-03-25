La opinión de Sergio Pérez
El presente mal explotado de Saidu y el futuro de otra perla del Real Zaragoza
El Real Zaragoza tiene en Saidu a un jugador de 20 años con gran proyección. El entrenador debe explotar sus virtudes y él, pulir ciertos errores en su juego
El encuentro contra el Deportivo marchaba 1-1 pero algo no iba bien si el objetivo era, como era, la victoria en Riazor. O, al menos, no perder y seguir sumando en la resurrección que el Real Zaragoza había empezado en Cádiz y a la que le había dado continuidad frente al Almería en el Ibercaja Estadio. En el descanso, David Navarro actuó con acierto: metió a Saidu y robusteció el centro del campo, cambiando la configuración de su equipo.
Aquel dominio excesivo del Deportivo de la primera parte desapareció, las fuerzas se equilibraron y, durante pasajes interesantes, el Real Zaragoza fue protagonista y le dio la personalidad al encuentro. El resultado de todo fueron varias llegadas en las que el equipo aragonés pudo haber hecho el 1-2. Faltó una pizca de suerte, otra de acierto y que el portero local, Álvaro, no estuviera tan ágil en un extraordinario remate de Dani Gómez.
Fue decisiva la entrada en el campo de Saidu y, sobre todas las cosas, que jugó donde debe jugar: en el medio del campo. El ghanés es una perla que ha sido mal explotada a lo largo de toda la temporada, con constantes reubicaciones en el centro de la defensa por los defectos de la plantilla en esa zona, las constantes lesiones y las numerosas sanciones. El techo de Saidu todavía está muy lejos.
Es una fuerza de la naturaleza, con un físico espectacular y unas condiciones magníficas para desenvolverse en el mediocentro: un cuerpo privilegiado, capacidad para el robo y para la repetición de esfuerzos, potencia, zancada, fuerza para romper líneas y buen golpeo. Todo lo que un futbolista necesita para convertirse en un buen centrocampista.
El Real Zaragoza ejecutó la opción de compra sobre Saidu hace unos meses. Pagó 150.000 euros al Dansoman Wise de su país y se quedó en propiedad con un chico que ahora tiene 20 años y cuya proyección es alta. Su blindaje es bueno. Varios ojeadores han estado ya siguiendo sus pasos, entre ellos el Arsenal.
El Real Zaragoza no ha sabido explotar todavía las condiciones de una de sus perlas más llamativas, que, eso sí, está aún por pulirse. Saidu ha cometido errores importantes en varios encuentros, de posicionamiento, exceso de confianza o falta de madurez. Pero su potencial es tremendo: jugando en el centro del campo.
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