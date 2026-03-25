Un reto gigantesco y sin parangón para el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio

Seis partidos le quedan al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, escenario de sofocos casi permanente en el provisional modular que el equipo tiene durante esta temporada y la próxima, hasta que en el duelo ante el Almería el campo rugió como antaño la vieja Romareda creando un ambiente que no se quiere perder en esta recta final para que sea la clave en esta salvación.

«Si sacamos los 6 partidos en casa, estamos salvados», dijo el domingo por la noche David Navarro en Aragón TV. Parece una quimera vista la Liga que lleva el equipo en casa, pero es una verdad indiscutible que si el Zaragoza suma ese pleno a 18 puntos tendría la permanencia en la mano.

Posible mejor entrada del curso

Esas hipotéticas seis victorias, ante Racing de Santander, Mirandés, Ceuta, Granada, Sporting y Málaga, se sumarían a la conquistada ya ante el Almería en el partido que pareció cambiarlo todo en el Ibercaja Estadio, si bien esa impresión se tiene que hacer real este domingo (18.30 horas) ante el Racing. Para un encuentro en el que desde la semana pasada las en torno a 1.000 entradas que salen a la venta en cada encuentro en casa están agotadas y con los abonados que van cediendo sus asientos duran muy pocas horas esas localidades, por lo que el estadio apunta a gran asistencia, quizá la mejor, que hasta el momento es la visita del Leganés (16.096), seguida por la del Huesca en el derbi (16.078). El número de socios con derecho a asiento es de 18.350 y cada partido suele haber entre 500 y 700 cesiones de esos carnets.

El caso es que si el Zaragoza logra hacer realidad el reto lanzado por su entrenador para las seis citas que quedan ante su gente se sumarían en este tramo final de temporada siete consecutivas en casa, un registro que no tiene parangón en esta eterna etapa en Segunda, con La Romareda como escenario. De hecho, el dato más alto es de cinco victorias consecutivas de local, que el Zaragoza de Natxo González fue capaz de sellar dos veces en la gran segunda vuelta de la 17-18, donde primero superó a Tenerife, Córdoba, Lugo, Oviedo y Lorca y, en la segunda remesa, a Huesca, Almería, Sporting, Albacete y Valladolid, con la derrota ante el filial del Sevilla en medio y como el frenazo de una racha más que triunfante ante la afición.

Mientras, cuatro triunfos seguidos en La Romareda hubo en la 20-21, ante el Fuenlabrada con Iván Martínez, y el Lugo, el Logroñés y la Ponferradina en la llegada de JIM. El resto de veces fueron un triplete de triunfos consecutivos, el último de ellos con Fran Escribá en el inicio de la 23-24 (Villarreal B, Valladolid y Eldense) para que en la 24-25 y en la actual el listón esté en dos consecutivas, en este curso ante el Huesca y el Leganés con Sellés, racha que igualará David Navarro si logra el triunfo frente al Racing. El registro más alto en la historia reciente son las ocho victorias seguidas en la 94-95, en el inicio del curso que acabó en la conquista de la Recopa con Víctor Fernández, y el global está en las 11 consecutivas del tramo final de la temporada 73-74, en el comienzo de la brillante etapa de los Zaraguayos.

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Segundo peor local

El reto de esos seis triunfos que restan en casa choca de forma frontal con lo vivido en esta temporada, en la que el Ibercaja Estadio ha sido un monumental sumidero, ya que con 14 puntos en 15 choques de local es el segundo peor equipo de la Liga, un registro que solo el Mirandés, a caballo entre Mendizorroza y Anduva y con solo 10 puntos, tiene peor. El balance es de tres triunfos, cinco empates y nada menos que siete derrotas, 2 con Gabi, una con Larraz y 4 con Sellés a los mandos, mientras que Navarro ganó al Almería (igual que el curso pasado al Ferrol) y ha lanzado un reto más que gigantesco. ¿Será posible?