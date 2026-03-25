Rober se ejercita al margen y Navarro cuida a Insua y El Yamiq

El Real Zaragoza se ha ejercitado este miércoles en una sesión en la que Rober González no se ha entrenado según la explicación del club por reparto de cargas, por lo que en teoría su concurso no peligra para el partido contra el Racing, teniendo en cuenta que es uno de los indiscutibles para David Navarro y un jugador fundamental en el ataque zaragocista. En todo caso, habrá que esperar a la evolución de de esa ligera sobrecarga. Mientras, El Yamiq e Insua, la presumible pareja titular del domingo han trabajado a menor ritmo, lo que en el caso del central marroquí ya se sabía porque su entrada al grupo tras su lesión en el isquio iba a ser progresiva.

Además de Rober, Paul Akouokou no ha trabajado con el grupo tras las moletias en la rodilla con las que acabó el martes en la primera sesión de la semana y tiene un esguince de rodilla, por lo que estará varias semansas de baja. En todo caso, el centrocampista costamarfileño, la gran apuesta para la medular en verano, no está teniendo ningún protagonismo en los últimos tiempos y no ha jugado ni un minuto con David Navarro, que le dejó fuera de la lista ante el Almería para regresar en Riazor aunque sin jugar.

La baja de Paul, de confirmarse, se uniría a las de Valery, Guti y Tachi, mientras que David Navarro sigue pendiente de El Yamiq, que ayer ya comenzó con el grupo una entrada progresiva tras su lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda por la que ha estado de baja tres semanas y que este miércoles ha entrenado también a menor nivel junto a Insua y al también central Barrachina, en este caso del Aragón. El Yamiq llega muy justo para el duelo ante el Racing y va a ir repartiendo cargas, pero la idea es que esté y el jugador va a forzar para ser de la partida de inicio ante el cuadro cántabro. En ese partido no están por sanción Radovanovic y Álex Gomes, en este segundo caso también por su compromiso con la sub-18.

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Mientras, David Navarro recupera a Larios y Keidi Bare tras cumplir castigo por acumulación de amarillas ante el Deportivo y del filial, además de Obón y Barrachina, que ya estuvieron ayer con el primer equipo, han estado este miércoles el centrocampista Lucas Terrer, habitual toda la temporada, y el lateral izquierdo Izan.