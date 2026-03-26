La afición del Real Zaragoza mantendrá la protesta contra la directiva en el minuto 32 del partido ante el Racing
La iniciativa, respaldada y consensuada por todos los grupos de animación y peñas, se combina con el apoyo total al equipo durante el encuentro
La afición del Real Zaragoza mantendrá el domingo ante el Racing la protesta contra los dirigentes del club en el minuto 32 del encuentro. La iniciativa, emprendida desde el encuentro ante el Burgos y que tuvo continuidad frente al Almería, volverá a llevarse a cabo en el trascendental choque que medirá al conjunto aragonés con el actual líder de la categoría y en el que el Zaragoza aspira a recortar los seis puntos que actualmente le separan de las posiciones de permanencia.
La medida está consensuada por todos los grupos de animación en el zaragocismo, algo que no suele ser habitual y que responde a la situación especialmente delicada a la que ha llevado una nefasta campaña presidida por una descomunal crisis deportiva e institucional que ha llevado al Zaragoza al borde de la desaparición del fútbol profesional.
De este modo, la Federación de Peñas del Real Zaragoza, Gol de Pie, Colectivo 32 y Ligallo se unen para mantener una iniciativa que en pretende volver a exponer el enfado de la afición a través de una movilización situada en el estadio, si bien en esta ocasión se pretende aportar un toque más sentimental apelando al pasado y al futuro del Real Zaragoza.
Será el tercer partido consecutivo en casa en el que la afición zaragocista lleva a cabo un acto unánime de protesta contra la gestión del club y exigiendo cambios en la estructura. Eso sí, la movilización se combinará, como en las anteriores ocasiones, con un apoyo total y constante al equipo durante el partido.
No está prevista, en cambio, la convocatoria de un recibimiento de la afición al equipo.
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