Álvaro González: "Me hizo muy fuerte competir en el Real Zaragoza, es un club muy exigente"

Se retiró en enero tras llegar al Tenerife en el verano pasado para jugar en Primera RFEF. ¿En qué está centrado actualmente?

La situación por la que me retiro es por lo que me apetece disfrutar ahora, ya que uno de los mayores cambios en la vida de una persona es ser papá y lo voy a ser en breve. Ahora estoy formándome para el día de mañana, por si lo necesito o tengo la motivación de seguir ligado al fútbol de manera lo más profesional posible. Es por ejemplo en la dirección deportiva, he hecho ya algún curso por la FIFA, también como agente y además estoy disfrutando de cosas y del deporte, que no lo dejo de lado, por ejemplo, la bicicleta, que siempre he sido muy fan.

La experiencia en el Tenerife tras regresar de Arabia Saudí y Malasia fue muy corta, ¿qué pasó?

Era volver a competir en Europa, también conocía al dueño y fue un poco por seguir ligado al fútbol español, por volver a disfrutar aquí, pero llegó una época con unas jornadas en las que no tuve minutos y mi chica se quedó también embarazada. Vi que quizás con 36 años que justo cumplía en nada era una una fecha indicada para pasar de etapa y dedicarme a otras cosas que no he podido cuando he sido profesional. La verdad es que no me arrepiento de nada, he disfrutado al máximo cuando he tenido que disfrutar y competir y a día de hoy lo estoy haciendo de cosas que antes quizá por tiempo o por por ese profesionalismo no podía.

No tuvo nada que ver una pubalgia en esa retirada...

No, no fue ningún motivo físico. Nada, sinceramente, si fuera por eso no podría hacer 100 kilómetros en bici todos los días. Me encuentro muy bien. Es más, tengo ofertas para seguir jugando el año que viene en Asia. No he anunciado mi retirada todavía porque ya sabe cómo es la cabeza, por si en estos tres meses me cambia el chip muchísimo, pero creo que no va a ser.

"En la primera vuelta en Santander llegaban en situaciones parecidas y el Zaragoza fue capaz de ganar, esta Segunda es imprevisible y muy cambiante. Será un partido difícil y duro para ambos, eso seguro. Mi deseo es que ojalá en verano el Zaragoza esté en una situación que sea de tranquilidad y volver a competir para subir a Primera y al Racing de Santander el deseo es que suba ya"

Usted se formó y debutó en Primera en el Racing y luego fichó por el Zaragoza. ¿Cómo ve desde la distancia el partido de este domingo?

Lo veo un poco como la primera vuelta. Llegan en una situación bastante parecida, ya que uno sigue arriba con todo de cara y el otro parece que sí reacciona, pero le queda ese pasito para salir de abajo. Al final en mi cabeza pasa que el Racing suba a Primera y que el Zaragoza se salve. En la primera vuelta en Santander llegaban en situaciones parecidas y el Zaragoza fue capaz de ganar, esta Segunda es imprevisible y muy cambiante. Será un partido difícil y duro para ambos, eso seguro. Mi deseo es que ojalá en verano el Zaragoza esté en una situación que sea de tranquilidad y volver a competir para poder el año que viene intentar ascender a Primera y con el Racing de Santander el deseo es que suba ya, puesto que sería un sueño otra vez para nuestra comunidad.

Usted baja con el Zaragoza, entonces con Agapito Iglesias de máximo accionista, en 2013 tras llegar al club el verano anterior. Si le llegan a decir que 13 años después aún estaría en esta categoría y peleando por no bajar a Primera RFEF...

La verdad es que habría sido muy difícil de creer. O imposible. En el Racing, el equipo de mi tierra, estuve 10 años y tras bajar a Segunda me fui al Zaragoza, que también bajó. Los dos clubs en dos años o tres pasaron por una inestabilidad tremenda que si cuentas que no cobrabas estando en esta ciudad y que te tuviste que ir a otra casi es de no creer... Te das cuenta de los tramos tan convulsos y difíciles que se han pasado desde entonces. En el Racing llegó el indio (Ali Syed) para hacer el indio y en el Zaragoza me tuve que ir al Espanyol perdonando todo lo que a mí se me debía de una temporada. Da pena que pasen estas cosas en clubs tan grandes. Ahora, el Zaragoza ha pasado por momentos muy difíciles este año y ojalá aguante la categoría en Segunda, que le dé la vuelta a la situación cuanto antes. Son dos equipos que tienen que estar en Primera y que le darían un salto cualitativo en cuanto a ciudades estando en la élite.

Álvaro González, en un partido de esta temporada con el Tenerife en Primera RFEF. / CD TENERIFE

¿Qué significa el Zaragoza en la carrera de de Álvaro?

Tras bajar a Segunda con el Racing me dio la oportunidad de seguir en la máxima categoría. Creo que me hizo muy fuerte competir en el Zaragoza, es un club muy exigente, algo que se ve desde fuera también. Exige mucho al jugador y creo que te hace fuerte al tener una masa social tan grande. Supone todo eso estar agradecido, con mucho cariño, guardo muy buenos recuerdos, buenas relaciones de la gente que me rodeaba en Zaragoza. Me llevé esa espinita del descenso y de no poder subir el primer año, lo pasé mal, tenía 22 o 23 años y te tienes que hacer fuerte mentalmente para sobreponerte a situaciones así.

"Al final por jugar tanto con fuego estos últimos años te puedes quemar, en la primera vuelta y hasta hace unas semanas se veía todo muy complicado y muy cerca el precipicio. Ojalá que haya gente seria para devolver al Zaragoza a donde tiene que estar. Ahora, lo fundamental es salvar el equipo y sí es verdad que se le ve con otros aires diferentes"

Lleva varios años rondando el descenso el Zaragoza y en este curso las cosas se han puesto más difíciles que nunca, pese a que con David Navarro en las últimas tres jornadas hubo mejoría.

Se está viendo una imagen un poco mejor, que te da esas esperanzas para poder salvar la categoría. Es cierto que al final por jugar tanto con fuego estos últimos años pues te puedes quemar, en la primera vuelta y hasta hace unas semanas se veía todo muy complicado y muy cerca el precipicio, pero ahora ha habido algún cambio, en el banquillo, en el juego y también regresó Lalo Arantegui. Ojalá que haya gente seria para devolver al Zaragoza a donde tiene que estar. Ahora, lo fundamental es salvar el equipo y sí es verdad que se le ve con otros aires diferentes a la primera vuelta, ojalá sea así.

Álvaro González, en un partido con el Real Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO

Once jornadas restan y está a seis puntos de la salvación. ¿Lo logra?

Yo confío en que sí, por lo que es el club, la afición y lo que pesa ese escudo. Cuando tienes un símbolo que pesa tanto en situaciones difíciles, yo lo he vivido otras veces, te puede empujar a hundirte o a decir que no se puede hundir. Ojalá sea lo segundo y le dé para salvarse.

Usted ha jugado recientemente en Primera RFEF con el Tenerife. ¿Qué le esperaría al Zaragoza en caso de descenso?

Un mundo difícil, muy difícil. Es una categoría muy exigente, que requiere asumir la realidad y competir con humildad. Si se produjera el descenso, debería servir como punto de partida para una reconstrucción sólida, como ha ocurrido con otros clubs. Hay que bajar a la tierra, saber dónde se está. Se está viendo a un Tenerife aplastante y muy superior, pero lo es por cómo se trabaja en el día a día y porque las cosas se están tratando como se merece esa categoría y el respeto que se debe tener. ¿Mi consejo para el Zaragoza? Que no toque la Primera RFEF, que ojalá se salve este año.

Pero, y si llega ese desastre, ¿cuál le daría al Zaragoza a la hora de de afrontar esa nueva realidad?

Que sirva para reflexionar, corregir errores y fortalecer la estructura del club. En algunos casos, tocar fondo ha permitido generar un crecimiento posterior más sólido. El Racing, el Mallorca, el Deportivo, el Málaga, ahora el Tenerife... En todos ellos ha servido para hacer de efecto rebote, de poner a la gente en situación, limpiar todo lo que sea posible y que se vuelva a la Segunda más fuertes.

"Ha sido una carrera sobresaliente para un chico que sale de Potes. Tengo que estar satisfecho con lo que he conseguido porque es a base de trabajo, constancia, sacrificio, de dejar cosas de lado por ser más o llegar más lejos en el fútbol y dar saltos en los cuales con decisión he podido tocar cosas que nunca me hice a la idea cuando empezaba"

Canterano del Racing, debutó en el primer equipo, Zaragoza, Espanyol, Villarreal, Marsella, donde jugó en Champions, después Arabia Saudí, Malasia y el Tenerife. ¿Qué balance hace de su carrera?

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Ahora lo veo más en frío y ha sido una carrera sobresaliente para un chico que sale de Potes, ya que, dentro de las posibilidades que podría dar yo como jugador, me he exprimido al máximo. Tengo que estar satisfecho con lo que he conseguido porque es a base de trabajo, constancia, sacrificio, de dejar cosas de lado por ser más o llegar más lejos en el fútbol y dar saltos en los cuales con decisión he podido tocar cosas que nunca me hice a la idea cuando empezaba. Es para estar satisfecho, la verdad.