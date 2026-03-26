El gatillo fácil de los árbitros con el Real Zaragoza: que conste en acta

Esta vez le toca a Radovanovic. El serbio se perderá el trascendental encuentro del domingo ante el Racing al tener que cumplir un partido de sanción por cumplir ciclo tras ser amonestado en Riazor. Tampoco estará, por el mismo motivo, Álex Gomes, si bien el canterano ya no iba a poder jugar al encontrarse concentrado con la selección española sub-18. El caso es que las ausencias por motivos disciplinarios vienen siendo una constante a lo largo de toda la temporada, marcada por la gran cantidad de tarjetas mostradas a un equipo que no figura, ni de lejos, entre los que más faltas realiza de toda la competición.

De hecho, el Zaragoza es el que menos infracciones comete por tarjeta recibida de todo el fútbol profesional. Ni en Primera ni en Segunda hay una escuadra más perjudicada en este apartado que la blanquilla, que recibe una cartulina cada 4,42 faltas, una cifra insuperable incluso para Deportivo y Racing (4,58) y Leganés (4,48) que son los que más se acercan a ese registro en Segunda, y para Betis (5,16) y Rayo (5,21) en Primera.

El Zaragoza recibe una cartulina cada 4,42 faltas y solo la Real Sociedad B supera sus 88 amonestaciones

Pero ninguno de ellos alcanza al Zaragoza en cantidad de amonestaciones recibidas a lo largo de las 31 jornadas disputadas. Las 88 amarillas endosadas al cuadro aragonés suponen la segunda cantidad más alta de Segunda únicamente inferior a las 97 que ha visto la Real Sociedad B, un dato que sorprende habida cuenta de que no es la agresividad la característica que ha presidido el juego del equipo aragonés durante el curso.

De hecho, el Zaragoza está entre los equipos que menos faltas comete de toda la categoría (389), un número solo superior al de seis rivales y muy lejos de las 532 cometidas por el filial donostiarra, líder en este apartado.

De este modo, no parece haber una correlación directa entre la cantidad de infracciones cometidas y el número de tarjetas recibidas. Pero es que la cuestión alcanza un punto aún más incomprensible atendiendo a las expulsiones, terreno en el que el Zaragoza sigue siendo, de largo, el más perjudicado. Porque las once tarjetas rojas que han sido mostradas a los aragoneses durante este curso siguen a años luz del resto de contendientes (solo el Castellón, con 8 expulsiones, se acerca a la marca zaragocista).

Los más amonestados

Al menos, la llegada de David Navarro parece haber frenado la sangría. Cuatro partidos seguidos (el último de Sellés ante el Burgos y los tres dirigidos por el técnico aragonés) acumula el Zaragoza sin sufrir una expulsión, lo que supone la mejor racha en esta faceta después de una temporada en la que ese alto número de rojas ha batido récords. Con Navarro, el equipo ha visto 12 amarillas repartidas entre esos tres encuentros, si bien frente al Almería (7) se vieron más que entre los otros dos choques juntos (3 y 2). Insua (11) y Andrada (8) son los jugadores zaragocistas más amonestados hasta la fecha, si bien en el caso del portero la gran mayoría de amonestaciones han sido esgrimidas desde el estamento arbitral a través de la pérdida de tiempo o, en menor medida, por protestar.

En todo caso, la controversia arbitral se viene sucediendo con asiduidad a lo largo de una campaña en la que el Zaragoza llegó a formular, a través de su director general Fernando López, una queja formal pero ceñida tan solo a la expulsión sufrida por El Yamiq ante el Eibar, sin extrapolar el “profundo malestar” en el club a otras situaciones o a un trato generalizado a pesar de esa curiosa relación entre la cantidad de faltas cometidas y el número de tarjetas recibidas. Que conste en acta.