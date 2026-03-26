Keidi Bare, jugador del Real Zaragoza: "No es que crea que el Zaragoza se va a salvar, es que el Zaragoza se va a salvar"

Es una de las voces más autorizadas del vestuario y sus galones añaden autoridad a su mensaje. Keidi Bare, que el domingo volverá a estar disponible tras haber cumplido sanción en La Coruña, lo tiene claro: "No es que yo crea que el Real Zaragoza se va a salvar, es que el Zaragoza se va a salvar". Alto y claro.

Bare, maltratado por las lesiones desde que llegó al Zaragoza, deja atrás la derrota ante el Depor para mirar solo adelante y centrar el foco en el duelo del domingo ante el Racing, para el que reclama la ayuda de la afición. "He estado en muchos equipos pero nunca vi una conexión tan grande entre la afición y los jugadores. El equipo necesita a su gente y nosotros tenemos una afición que empuja y que es muy jodida para el rival, como se pudo ver ante el Almería", subraya. "Tenemos que estar todos juntos y hacer de nuestro campo un fortín", añade.

La llegada de David Navarro ha devuelto la esperanza. A pesar de la derrota en Riazor, el Zaragoza es otro y así lo reconoce el mediocentro: "Nos transmite fuerza e intensidad. Ahora creemos más en lo que nos dice el míster, que ha venido con mucha fuerza. El grupo está muy contento con él y ojalá las cosas sigan así y el equipo siga dando lo mejor que tiene".

Tendrá competencia el albanés en una medular muy poblada en la que él ocupa, en todo caso, un lugar preferencial, si bien Bare confiesa que lo ha pasado mal. "Estoy jodido porque siempre he dicho que yo sin lesiones soy otro jugador y no he tenido suerte en ese aspecto desde que estoy aquí. Ahora me siento bien pero he estado cinco semanas fuera y parado y ahora solo quiero ayudar", apunta. Porque, asegura, todavía hay tiempo. "Somos conscientes de que no hemos dado la imagen que el Zaragoza merece", admite.