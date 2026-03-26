El Yamiq, Insua y Rober entrenan con normalidad en el Real Zaragoza a tres días de la final ante el Racing

La final del domingo ante el Racing contará, salvo sorpresa mayúscula, con la participación en el Real Zaragoza de tres pilares básicos a los que el cuerpo técnico lleva entre algodones. El Yamiq, Insua y Rober se han ejercitado con normalidad este jueves después de haber medido cargas el día anterior en una medida de precaución.

De este modo, los tres han vuelto al grupo en una sesión que contó con todos los efectivos disponibles. Entre ellos, El Yamiq e Insua, que se habían ejercitado a menor ritmo el miércoles. El marroquí, que sufrió una rotura muscular hace tres semanas, está decidido a jugar ante el Racing para formar pareja en el centro de la zaga con Insua, que viene arrastrando molestias desde hace tiempo peor que también apunta a ser de la partida.

Por su parte, Rober, sometido el miércoles a reparto de cargas, también ha trabajado con normalidad. El atacante, fijo desde que llegó en el mercado invernal, también apunta a un once en el que, más allá de la ausencia por sanción de Radovanovic, podría haber alguna novedad más respecto al que formó de inicio en Riazor contra el Deportivo.