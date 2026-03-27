Bazdar se queda sin minutos en la victoria de Bosnia en penaltis ante Gales y se jugará estar en el Mundial contra Italia
El punta cedido por el Real Zaragoza no partió de titular ni fue uno de los seis cambios
Cara y cruz para Samed Bazdar. El punta cedido por el Real Zaragoza en el Jagiellonia polaco no disputó ni un minuto en las semifinales de la repesca para el Mundial de este año, pero su selección superó a Gales en penaltis y a domicilio tras el 1-1 final.
Bazdar no partió de inicio (lo hicieron Dzeko y Demirovic) y tampoco fue uno de los seis cambios que hizo el seleccionador Sergej Barbarez. Demirovic jugó los 120 minutos entre el tiempo reglamentario y la prórroga, mientras que Dzeko fue cambiado en el inicio del tiempo suplementario por Hadziahmetovic.
Bosnia tuvo que sufrir de lo lindo para pasar a la final de su grupo de la repesca. Daniel James adelantó a Gales con un tiro desde fuera del área y en el minuto 86 empató Edin Dzeko con un remate de cabeza en el primer palo aprovechando la mala salida del portero. En penaltis, Bosnia se impuso por 3-5.
Este próximo martes, Bosnia-Herzegovina se juega ante Italia, que ganó 2-0 a Irlanda del Norte y que no disputa un Campenato del Mundo desde Brasil 2014, su presencia en el próximo Mundial en la final de su grupo de la repesca. El partido se disputará en tierras balcánicas, en Zenica, este martes a las 20.45 horas.
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