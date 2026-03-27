Chechu Dorado, exjugador del Real Zaragoza y técnico de la SD Ejea: "Ahora duermo menos, pero sueño con que el Ejea y el Zaragoza se salven"

¿Sorprendido?

Bueno, al final la directiva ha optado por un cambio en el banquillo por los resultados, no por el trabajo, porque yo considero que el que estaba realizando Luso era bueno. Los últimos partidos, ante rivales de de nuestra liga y en los que no hemos conseguido sumar tres puntos por una circunstancia o por otra, han derivado en esta situación. La verdad es que no lo esperaba porque, insisto, no se veía todo lo bueno que se estaba haciendo y todo se trasladaba al resultado.

¿Se lo piensa rápido o lo medita mucho?

Cuando se me propone la posibilidad, lo medito con todas las personas cercanas, le das vueltas y sopesas los pros y contras. Pero lo veo como un tren que pasa en marcha y que si no me subo, igual luego me arrepiento. Al final, cuando uno se empieza a sacar los títulos de entrenador porque le gusta, quiere ver si de verdad sirve o no sirve y ver de lo que estás hecho. No sabes si estás preparado hasta que te llega una situación así. Ojalá acabe como todos deseamos, que no es otra cosa que el Ejea siga en Segunda Federación.

¿Qué le ha dicho Luso Delgado?

Si yo hubiese llegado al club de la mano de Luso no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo, porque yo no vería ético ser el entrenador ahora. Llegué porque Rafa (Santos, director deportivo) contactó conmigo, me hizo la propuesta y acepté llegar como segundo. A Luso ya lo conocía de anteriores etapas y fue al primero que llamé para contarle la situación y él me dijo que lo entendía y que lo veía perfectamente normal. Hemos estado muy a gusto juntos y valoro mucho lo que ha hecho como entrenador y como persona. Ahora tengo la oportunidad de ayudar desde otro lado, con un rol más principal y también de crecer. Es un reto cumplido para mí y un desafío.

¿Cómo están las cabezas en el vestuario?

Ver ahora a una cara conocida en el banquillo provoca que el cambio para ellos no haya sido tan traumático. Al final no es lo mismo que tener un entrenador que no conoces. Solo ha cambiado el rol del segundo, que pasa a ser el principal. El ambiente estaba siendo magnífico y también lo es esta semana. Quizá el equipo está algo limitado en algunas posiciones, pero aquí estamos todos para sumar.

¿En qué ha hecho especial hincapié en su mensaje a la plantilla?

En que todo pasa por el nosotros, hay que poner el yo al servicio del equipo.

¿Se le pasa por la cabeza no conseguir la permanencia?

Durante la temporada he visto el compromiso diario que tienen los chicos y el fútbol está siendo muy injusto con ellos en muchas situaciones. Ojalá tengamos esa pequeña pizca de fortuna que estos días nos ha faltado y con las pinceladas que creo que he podido aportar en este corto espacio de tiempo, podamos lograrlo. Una de las cosas que decidí fue hablar poco y hacer más. Al final, las palabras se las lleva el viento y lo que cuentan son los hechos.

Usted es una persona comedida, tranquila y con mucha mesura y sangre fría. ¿Esos rasgos de su carácter vendrán bien al vestuario en esta situación?

La situación es delicada, pero al final esto es fútbol y es para lo que entrenan y para lo que están preparados. Hay otras cosas muchísimo peores en la vida que hay que afrontar de otra manera, pero nosotros tenemos una responsabilidad aunque no es cuestión de meternos más presión de la que ya tenemos, ni más ansiedad de la que tenemos, sino, simplemente, hacer lo que saben, jugar al fútbol y competir cada balón como si fuera el último. Todos somos conscientes de dónde estamos, de lo que necesitamos y de lo que hay que hacer.

¿Sensaciones muy distintas a cuando jugaba?

Ahora estoy durmiendo menos. Lo que me pasa es que tengo ese hormigueo en la tripa que recuerdo que también tenía cuando jugaba. Entonces pensaba que el día que no lo tuviera sería el día que no querría jugar más. Tengo ganas de que llegue el sábado para ver si se plasma en el campo lo que hemos intentado buscar esta semana y, sobre todo, para que los chicos se lleven una alegría, que se lo merecen.

Usted reside en Ejea. ¿Una presión extra?

Estoy afincado en Ejea sí, y el sentimiento por el club ya me viene de mi época de jugador. Ahora todo eso va en aumento, pero no lo veo como una presión extra. Al final, el fútbol es tratar de plasmar el trabajo y poder irte tranquilo a casa pensando que has hecho todo lo posible por conseguir el objetivo.

¿Qué me dice del Zaragoza?

Es una situación que se prolonga durante demasiado tiempo, aunque este año es aún más delicada que en los anteriores porque prácticamente desde el principio de temporada lleva abocado a una situación inesperada que nadie quería.

¿Lo ve posible o es un milagro?

Sigue siendo muy, muy, muy difícil, pero ojalá que con el cambio de dinámica que ha habido con la llegada de David y el cambio en la dirección deportiva se consiga salvar después de un año horrible. Ya le digo que ahora duermo menos, pero sueño con que tanto el Zaragoza como el Ejea se salven.

¿Por dónde pasa?

El otro día, ante el Deportivo, hicieron un buen partido aunque al final el equipo se vino de vacío. Se trata de prolongar eso en el tiempo y que cuando la temporada acabe tengan claro que han hecho todo lo posible. Al final hay 22 equipos y cuatro tienen que bajar a Primera Federación y ojalá tras la jornada 42 ni Zaragoza ni Huesca estén entre ellos.

Lalo, David Navarro, Néstor Pérez… ¿los conoce bien a todos?

Con Lalo jugué en el Huesca y me fichó para el Zaragoza en su anterior etapa como director deportivo. Néstor fue mi entrenador en el Ejea y con el único con el que no he tenido la suerte de coincidir ha sido con David, aunque lo conozco desde hace tiempo. Los tres son muy válidos en sus respectivas parcelas y les deseo toda la suerte del mundo porque, si la tienen, el Zaragoza logrará su objetivo.