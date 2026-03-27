David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Cada vez estoy más a gusto con este equipo"

Nuevo fin de semana a la vista y nueva final para el Real Zaragoza. Así va a ser hasta que acabe la temporada para los aragoneses, a los que le tocará este domingo bailar con la más fea, el líder de Segunda División, en un encuentro en el que el primer paso para sacar los tres puntos debe ser que el Ibercaja Estadio vuelva a ser una caldera como lo fue en el choque ante el Almería. "Hemos conseguido tener ganas de jugar en nuestro campo. Pero ahora depende de todos que vuelva a ser un ambiente cálido y que sume", aseguró David Navarro en la rueda de prensa previa al choque.

Incidió el técnico del equipo aragonés en lo importante es que la gente vuelva a estar con ellos, algo que también se debe ganar sus jugadores sobre el césped. "Nosotros, por nuestra parte, sabemos lo que tenemos que hacer: que la gente se sienta identificada con nosotros en cuanto a entrega, ganas e intentar mandar en el partido. Yo siempre pienso que eres tú, como equipo, el que primero tiene que dar para luego recibir. Vamos a ir con todo", comentó el zaragozano.

Llega el Real Zaragoza, por primera vez desde que David Navarro cogió las riendas, tras una derrota al duelo ante los cántabros. "Ya se habló en el vestuario, en La Coruña, que no quería escuchar ningún lamento. Se había perdido una final y había que empezar a preparar la siguiente. No sirve de nada. Estamos para ganar partidos, no para la forma. Jugar mejor con balón te acerca, pero lo importante es ganar los partidos. Yo creo que no nos tiene que afectar. Es más, va a ser un impulso. Igual que no nos tenían que afectar las dos victorias, no nos tiene que afectar la derrota. El hábito es seguir igual, como si tuviéramos que estar arriba. Si tú sacas cuentas de los puntos que tiene que sacar el Racing para el ascenso directo, son más de los que tenemos que sacar nosotros para la salvación", analizó el técnico.

En el apartado de nombres propios, Navarro aseguró que cuenta con El Yamiq, ya recuperado de su lesión muscular para jugar e incluso para el once. "A falta de dos entrenamientos, sí. Se llevó un golpe el primer día de entrenamiento, pero es algo propio de la intensidad. En principio, ya digo, a falta de dos entrenamientos, hoy sería de la partida si jugáramos", aseguró. Además, el entrenador habló de la importancia de Kodro aunque no esté al 100% en lo físico, que además se enfrentará al equipo ante el que consiguió un hat-trick: "Le da mucho al equipo. Yo no recuerdo haber entrenado a un jugador con la calidad que tiene en la precisión en las llegadas al área y en las finalizaciones.Y luego, a nivel humano, tiene un nivel muy potente, sin llamar la atención. Tiene como un aura que establece respeto alrededor y, cuando habla, es capaz de transmitir sin volverse loco extendiendo el mensaje.Creo que nos da muchísimo. Y respecto al partido, para los jugadores es importante. Siempre tienes tus campos o tus equipos talismán".

El líder de Segunda

También habló el zaragocista de Saidu tras su gran aparición en Riazor. "Yo creo que en el centro del campo es donde ha crecido. Ahí te da cosas como esas conducciones que superan líneas, esa capacidad de llegar a hacer ayudas donde, por la arrancada que tiene, otros compañeros puede que no lleguen. Te da energía física, pero también, a nivel técnico, te da esa capacidad de superar líneas con la conducción. El tiempo le dará ese poso de, a veces, no ir al suelo tan pronto, o, jugando con una tarjeta, no ir al límite en la siguiente acción. Pero esas cosas se curan con el tiempo, independientemente del entrenador o de dónde esté. Eso él lo irá calmando, es un proceso natural. Yo creo que las condiciones de partida que tiene son muy buenas, por la exuberancia física y técnica. Tiene tanto el golpeo como la conducción de Primera División, con las dos piernas", alabó Navarro al africano.

Sobre el rival, el técnico aseguró que "yo no miro las bajas, miro qué equipo va a jugar contra nosotros. Y el previsible equipo que va a jugar es un equipazo. Creo que la principal virtud del Racing es que tiene muy buena plantilla y han conseguido hacer muy buen equipo, que muchas veces no va de la mano. Ojalá pierdan esta semana y consigan el ascenso a Primera División, porque creo que lo merecen por trabajo, por trayectoria. Ellos también han pasado por momentos distintos. Yo he jugado con el Tarazona en El Sardinero y en Tarazona, y no hace tanto de eso, y ahora los ves ahí, luchando y siendo líderes de la competición", apuntó.

Uno de los aspectos que puede marcar el partido es lo que se espera que sea la fuerte presencia del viento durante en el Ibercaja Estadio. "Va a pegar el domingo, pero ayer soplaba de una forma importante, hoy igual y mañana también. Eso afecta a la calidad del entrenamiento en cuanto al ritmo y a la intensidad. Por otro lado, también te está sirviendo para adaptarte. Mañana vamos allí. Podemos tener una ventaja. Voy a pensar que vamos a tener suerte y va a seguir habiendo viento. Ya que hemos tenido toda la semana viento, que siga y que se encuentren ellos más incómodos que nosotros. Para el aragonés, el cierzo está en la genética forma parte de lo nuestro. Mañana será adaptarnos, tener esa ventaja de poder preparar situaciones de partido para ver cómo respondemos. Creo que nos puede venir bien", valoró.

De lo que no tiene dudas el entrenador del Real Zaragoza es de la implicación del vestuario. "Puedo decir que cada día estoy más a gusto con el equipo, que me siento más cómodo con ellos a todos los niveles, porque nos vamos conociendo. Pero, sobre todo, por cómo están respondiendo a lo que se les está pidiendo a nivel deportivo y a nivel de mantener la autoexigencia en un nivel extremo.Hay que disfrutar del camino. Creo que, si algo nos puede llevar al éxito de conseguir la salvación, es seguir en esa línea de dar el siguiente paso", subrayó.

Sobre el efecto de su llegada al equipo, David Navarro fue humilde y se restó importancia, aunque puso una curiosa comparación: "No sé lo que ha cambiado, si es que ha cambiado algo. Yo al final soy como soy. Pero no creo que haya que personalizar. Ha entrado más gente nueva en el club y, cuando entra gente nueva, entras sin mochilas de lastre, con energía y con nuevas emociones, y eso es lo que se contagia", explicó. "Escuche una vez que alguien dijo 'vosotros sois como la azafata del avión. Si el avión empieza a moverse, tú miras a la azafata. Si la azafata está tranquila, tú estás tranquilo. Ahora, si ves que la azafata empieza a llorar, se sienta y se pone el cinturón, entonces te pones a rezar'. Es un poco trabajar sobre esas emociones: estar fuerte y, sobre todo, medirte constantemente en eso, en no bajar el nivel de energía. Ya descansaremos cuando consigamos el objetivo. Ya me perderé una semana con mis perros y con mi familia, pero ahora toca día a día, dar el máximo, recargar pilas y otra vez", afirmó.