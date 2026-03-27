El detalle del Real Zaragoza y David Navarro con el Bollullos CF: "Gracias por el buen rollo, así da gusto"

La relación entre el Bollullos CF y el Real Zaragoza ha vuelto a ser protagonista en redes sociales esta semana. El mensaje de David Navarro sobre la presión que pueda ejercer o no la situación clasificatoria del conjunto blanquillo sobre sus jugadores sigue calando a algunos cientos de kilómetros y varias categorías de distancia y dando de qué hablar a clubs y aficionados.

La camiseta firmada del Real Zaragoza, colgada en la portería del club onubense. / Bollullos CF

Hace solo unas semanas el entonces recién llegado técnico tras solo una victoria ante el Cádiz en su primer duelo habló en la previa del choque ante el Almería sobre la necesidad de sentirse capacitados de sacar al equipo de las posiciones de descenso. En aquella rueda de prensa, Navarro mentó por primera vez al club de la provincia de Huelva que milita en el Grupo 10 de Tercera Federación.

"Si jugara el Real Madrid en el Bernabéu contra el Bollullos del Condado, por decir algo, con todo el cariño para el Bollullos, que imagino que tendrá equipo de fútbol, ¿qué presión tiente el Madrid?", comentó el entrenador. Una analogía que enseguida llegó a oídos del equipo en cuestión, lo que le llevó a responder con un enfado que lucía algo fingido. "Otra vez salimos en este tipo de comentarios...", alegó la entidad a través de la red social X.

José María Rosado, presidente del Bollullos CF, con la camiseta firmada del Real Zaragoza. / Bollullos CF

Tras aquel supuesto cabreo y, sobre todo, después de que la publicación cerrara con un mensaje de lo más positivo hace el conjunto aragonés, el club blanquillo ha decidido tener un detalle en señal de hermandad. "Podéis estar tranquilos que vamos a seguir apoyando al Real Zaragoza para que mantengan la categoría", rezaba el mensaje, cuya réplica ha sido el envío de un regalo.

Una camiseta del Real Zaragoza firmada

El club de la localidad de Bollullos Par del Condado publicó este jueves en la misma red social varias fotografías en las que aparece una camiseta del Zaragoza firmada colgada en las redes de una portería y al presidente del club onubense, José María Rosado, posando con ella en el estadio.

El Bollullos, además, reconoce su rebeldía: "La liamos… y este ha sido el resultado". Y agradecen al club blanquillo y al míster el regalo: "Gracias al Real Zaragoza por este detallazo y por el buen rollo. Bonito detalle, rojovida (la cuenta personal de David Navarro en X). ¡Así da gusto!", concluyen.