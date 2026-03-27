El hijo del ex del Real Zaragoza que brilla en LaLiga Futures: caño de espuela y gol

El torneo de fútbol alevín más emblemático de España, conocido históricamente como Brunete y hoy bajo el sello de LaLiga FC Futures, vuelve a escena. Esta competición representa para muchos jóvenes el primer gran contacto con la realidad del fútbol profesional. Brunete es el primer gran escaparate mediático donde las cámaras de televisión y la audiencia descubren a quienes, años más tardes, llegarán a jugar en Primera División.

Por este torneo han pasado grandes leyendas del fútbol español como Andrés Iniesta, Fernando Torres o el propio Ander Herrera, quien en 2001 llevó al Real Zaragoza a lo más alto tras ganar por 3-1 al Real Oviedo en la final. Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Xavi Simons son otros ejemplos más recientes que están conquistando la élite del fútbol europeo tras disputar este prestigioso torneo. Es habitual que en cada torneo de LaLiga FC Futures aparezcan rostros relacionados con el deporte rey.

En esta edición de 2026, aparte del hijo de Iker Casillas o el nieto de Bernd Schuster, hay jugador que lleva el fútbol en la sangre y que ha protagonizado una de las acciones más asombrosas del torneo. Se trata de Hugo Galdeano, el joven centrocampista que compite en las filas del FC Barcelona y cuyo apellido no es desconocido para la afición del Real Zaragoza.

El hijo de Apoyo deslumbra en LaLiga FC Futures

Hugo Galdeano está maravillando a toda España con un catálogo de regates, lectura del fútbol y calidad que recuerda al juego de su padre. Hugo es hijo del exjugador del Real Zaragoza Apoño, que defendió los colores zaragocistas durante temporada y media. Ahora, varios años después de que colgará las botas, su descendiente está enamorando a los seguidores del deporte rey en las filas del FC Barcelona.

Hugo firmó por el conjunto culé este pasado verano donde llegó procedente del Puerto Malagueño, equipo en el que destacó especialmente en la Copa Andalucía. El joven es un extremo zurdo muy pequeño pero extremadamente habilidoso. Se trata de un futbolista rápido, técnico y goleador, unas características que sacó a relucir ayer en el torneo Brunete. El FC Barcelona logró el pase a cuartos de LaLiga Futures en el día de ayer tras imponerse al Villarreal en un partido en el que el hijo de Apoño fue protagonista absoluto. El hábil jugador zurdo desequilibró el encuentro con una acción que ha dado el salto a las redes sociales para hacerse viral.

Primero anoto un gol de delantero tras iniciar la jugada con un caño de espuela que levantó a la grada y la culminó prácticamente sobre la línea de gol. Después de maravillar al público con una acción típica del mismísimo Lamine Yamal, filtró un pasa al espacio para un compañero que no perdonó para anotar el segundo tanto. Dos puñaladas a la cantera groguet en apenas un minuto que sentenciaron el duelo.

No es la primera vez que el hijo de Apoño disputa un torneo con el FC Barcelona. El pasado mes de diciembre de 2024 y con permiso de su anterior club, Hugo Galdeano disputó una competición con los que ahora son sus compañeros. Los ojeadores de La Masia llevaban mucho tiempo detrás del retoño del exjugador del Real Zaragoza.

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Hugo Galdeano con su padre Apoño. / Servicio Especial

El Real Zaragoza ganó este torneo en 2001

Aunque ahora este torneo se dispute bajo el nombre de LaLiga Futures, los más nostálgicos todavía lo siguen recordando como Brunete. Hace ya 25 años, en 2001, un Real Zaragoza liderado por Ander Herrera fue capaz de levantar este prestigioso título tras ganar por 3-1 al Real Oviedo en la final. Aparte del actual centrocampista de Boca Juniors, este conjunto estaba formado por algunos nombres reconocidos como Pablo Alcolea o Barba, que formó parte de la secretaría técnica del Real Zaragoza con Lalo Arantegui. El conjunto zaragocista, que por aquella época no tenía equipo alevín, hizo una selección de varios equipos de la ciudad para componer el equipo. Los doce jugadores, entrenados por Rafael Latapia, formaban parte del UD Amistad y del Olivar.