El Yamiq, defensa del Real Zaragoza, vuelve a entrenar con el grupo y apunta a ser titular ante el Racing de Santander

Iba el Real Zaragoza justísimo en la demarcación de central, pero Jawad El Yamiq parece que se apunta definitivamente a la batalla del Ibercaja Estadio. El marroquí apunta a ser la pareja de Insua en el centro de la zaga tras volver a completar el entrenamiento de los aragoneses con normalidad.

El equipo blanquillo se ha ejercitado este viernes por la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva (mañana lo hará ya en el Ibercaja Estadio) en una sesión en la que no ha habido ninguna novedad destacada más allá de la ya conocida ausencia de Álex Gomes, en su concentración con la selección española sub-18.

Tampoco han estado el resto de lesionados, aunque con ninguno se contaba para el encuentro ante el líder de Segunda, el Racing de Santander. El que sí estará será El Yamiq, que ha acortado los plazos de recuperación tras su lesión muscular. "A falta de dos entrenamientos, cuento con él. Se llevó un golpe el primer día de entrenamiento, pero es algo propio de la intensidad. En principio, ya digo, hoy sería de la partida si jugáramos", aseguró Davi Navarro en la previa del duelo ante los cántabros.