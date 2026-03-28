Unas 1.600 entradas vendidas para el partido, ¿llegará por fin la mejor entrada?

El Real Zaragoza agotó en pocos días durante la semana pasada, antes de jugar en Riazor, las localidades que saca a la venta en cada partido, unas 1.000, para el duelo de este domingo ante el Racing de Santander y las que se han puesto estos días a la venta mediante las cesiones de socios también han tenido una muy buena acogida. De las en torno a 700 que se han cedido, algo que aún se puede hacer hasta este domingo, solo quedaban a media tarde de este sábado unas 80 disponibles.

El tiempo, ya que se espera una tarde muy ventosa y algo fría, y la disponibilidad de los abonados serán las claves para que el Ibercaja Estadio tena su mejor entrada en un curso en el que por el momento no se ha acercado al lleno en los 15 choques que ha jugado en casa hasta el momento el conjunto zaragocista.

El número de socios con derecho a asiento es de 18.350, teniendo en cuenta que el lleno está aforado en unos 20.100. ¿Será la mejor entrada del curso? Habrá que esperar a la respuesta de los abonados para ello, ya que por ejemplo ante el Almería en el último choque en casa, y donde se venía de una victoria en Cádiz y una clara mejoría con David Navarro, también se agotaron los billetes, pero no se llegó a la mejor entrada del curso (15.646), que fue frente al Leganés (16.096), 18 espectadores más que en el derbi frente al Huesca.

Ante el conjunto almeriense, el Ibercaja Estadio fue diferencial para sumar el triunfo y el gran ambiente de fútbol apunta a repetirse contra el Racing de Santander en un choque vital.

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Pitada en el 32

Hay que recordar que la afición del Real Zaragoza mantendrá el domingo ante el Racing la protesta contra los dirigentes del club en el minuto 32 del encuentro. La iniciativa, emprendida desde el encuentro ante el Burgos y que tuvo continuidad frente al Almería, volverá a llevarse a cabo en el trascendental choque que medirá al conjunto aragonés con el actual líder de la categoría y en el que el Zaragoza aspira a recortar los seis puntos que actualmente le separan de las posiciones de permanencia.