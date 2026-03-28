Álex Gomes vuelve a jugar un cuarto de hora en la nueva victoria de la sub-18

El zaguero del Real Zaragoza Álex Gomes participó en la victoria de España ante Inglaterra con casi los mismos minutos que David Tenorio le dio en el estreno de esta Ronda 1 para el Europeo sub-19 de 2027 frente a Croacia. La selección sub-18 ganó a Inglaterra y Gomes jugó desde el minuto 77, ya que entró por Nacho Pérez, de un partido que España ya había encauzado cuando salió el defensa zaragocista, aunque el 1-3 definitivo llegó con el jugador blanquillo sobre el césped.

El camino de España en la Ronda 1 comenzó de manera inmejorable tras sellar una contundente victoria (4-0) contra Croacia y, en la segunda jornada, Inglaterra se presentaba cómo el rival a batir, siendo su perseguidor más próximo en la tabla. El conjunto dirigido por David Tenorio le dio continuidad al brillante guión que estaba escribiendo hasta el momento en la fase de clasificación, poniéndose por delante en el marcador con un magnífico zurdazo cruzado desde la frontal del área de Castillo cuando apenas corría el minuto nueve en el luminoso.

El segundo golpe hispano llegó con en la recta final del primer periodo, con una obra de arte de Miguel Cubo trazada con un maravilloso control y una definición a la altura de un 'killer'. Inglaterra respondería rápido a este segundo tanto poniendo, desde el punto de penalti, el 1-2 con el que se llegaba al descanso. La igualdad invadió la segunda parte y una España dominante supo contener a una selección británica que recibiría la machada final con una diana de Alexis Ciria en el minuto 81 con la que sellaba el 1-3 definitivo y una segunda victoria con la que el conjunto nacional sub-18 mantiene el liderato de su grupo.

La última cita de España en la Ronda 1 de clasificación para el Europeo ya que llegará el martes 31 de marzo, contra Bulgaria, por lo que a Gomes, que este domingo está sancionado tras forzar ante el Deportivo la quinta amarilla, llegará muy justo al duelo ante el Leganés del jueves 2, ya que no se le espera hasta el 1 de abril en Zaragoza.

Ficha técnica

Inglaterra: Porter, Headley (Okoduwa, m.65), Simmonds (Kukonki, m.55), Hardy, Emenalo (Monga, m.55), Burrowes (Miles, m.55), Page, Braithwaite, R.Heskey, Walsh (Hutchinson, m.80) y Ezenwata.

España: Iker Rodríguez, Álvaro Lezcano, Miguel Gil, Álex Campos, Nacho Pérez (Álex Gomes, m.77), Guille Fernández, Nico Guillén, Dro Fernández (Carlos Macia, m.90), Alexis Ciria (Iker Quintero, m.90), Castillo (Rubén de Sá, m.77) y Miguel Cubo (Pérez-Lafuente, m. 80).

Goles: 0-1, m.9: Castillo. 0-2, m.41: Miguel Cubo. 1-2, m.45. Ezenwata. 1-3, m.81. Alexis Ciria

Árbitro: Joni Hyytiä (FIN). Amarillas a Landon Emenalo (33'), Miguel Cubo (45').

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Estadio: Sportski Park NK Graničar (Kotoriba, Croacia)