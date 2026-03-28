David Navarro apunta a un retoque táctico con cuatro cambios en el once de inicio

Ha apostado David Navarro hasta el momento por jugar con dos puntas de inicio en la alineación titular del Real Zaragoza en los tres partidos que lleva en el banquillo, con Kenan Kodro y Dani Gómez como pareja de ataque y dejando a Pinilla y Rober González los flancos, si bien tanto frente al Cádiz como ante el Almería, en el tramo final de ambos encuentros y en la segunda parte en Riazor frente al Deportivo retocó el dibujo para meter por dentro a Rober de mediapunta y jugar con un solo punta, con Dani Gómez.

Por ahí van a ir los tiros en principio en el once ante el Racing de Santander de este domingo, donde el ariete bosnio, que ha hecho un gran esfuerzo estas semanas por jugar al andar algo renqueante, comenzará, salvo sorpresa, en el banquillo y en principio habrá cuatro cambios en el once, con Keidi Bare y Larios tras cumplir sanción, Saidu en la medular y El Yamiq, que regresa después de tres partidos fuera por su lesión en el isquio y que ocupa en el eje el lugar del sancionado Radovanovic.

El Racing tiene su principal fortaleza en los pasillos interiores y en su capacidad asociativa, en el talento cuando Íñigo Vicente, Andrés Martín, Villalibre o Aldasoro se juntan teniendo en cuenta que en La Romareda tiene las bajas sensibles del centrocampista Gustavo Puerta, del mediapunta Peio Canales y del extremo georgiano Guliashvili. José Alberto tendrá que tocar el once de forma obligada, pero lo previsible es que Damián y Maguette Gueye (o Íñigo Sainz Maza) estén en el medio y Andrés Martín e Íñigo Vicente en las alas, con un mediapunta más físico, que sería Aldasoro o que Suleiman entre en banda y Vicente pase de enlace con Villalibre, pero seguro que el Racing va a concentrar mucho juego por dentro.

Keidi Bare bromea con un compañero. / Jaime Galindo

Saidu, tras su gran partido ante el Deportivo, jugará seguro en el medio y para Navarro Keidi Bare es fijo si se encuentra bien, lo que propiciará que Mawuli sea el sacrificado y que Francho pase a la banda derecha. En la izquierda, Pinilla tiene más opciones de seguir en el once, como en los tres partidos anteriores con el míster zaragozano, aunque Marcos Cuenca ha sido una alternativa esta semana para que de enlace con Dani Gómez se sitúe Rober González para jugar contra el equipo en el que estiuvo cedido el curso pasado. Rober puede actuar tanto en banda como de 10 y de hecho es en esta posición donde se siente más cómodo.

Andrada y la portería

El buen partido de Tasende en Riazor no le supondrá seguir en el once, al que regresa Larios en el lateral, ya que Navarro lo considera un futbolista más intenso en esa demarcación, pese a que Dani ofensivamente tiene mejor pie, mientras que en principio Andrada, que falló en el primer gol en Riazor, de Stoichkov, mientras que el segundo, de Mulattieri, era parable parece que se mantendrá bajo palos, ya que ha sido indiscutible tanto en casi todos los partidos con Sellés como desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, si bien en alguna prueba de esta semana sí se ha podido ver la opción de Adrián Rodríguez, aunque todo apunta a que no habrá cambio ahí.

El argentino estaría acompañado por Aguirregabiria, El Yamiq, Insua, Larios, Keidi Bare, Saidu, Francho, Hugo Pînilla, Rober González y Dani Gómez teniendo en cuenta que Valery, Tachi, Guti y Paul están lesionados, Radovanovic, sancionado y Gomes se encuentra con la selección sub-18, aunque también cumple castigo en esta jornada. Navarro tiene a 25 jugadores disponibles contando al meta del filial Obón y tendrá que hacer dos descartes. Hugo Barrachina y Lucas Terrer estarán con el Aragón ante el Tudelano.