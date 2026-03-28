Geli: "El Real Zaragoza se va a salvar, de corazón, veo una mejoría y esta camiseta y este escudo se tienen que notar",

Real Zaragoza-Racing este domingo, ¿qué le evoca y se le viene a la mente a Geli?

Que se miden dos equipos de mi vida y a dos clubs que les tengo mucho cariño, que se juegan muchísimo los dos y va a ser muy importante para los dos y para sus aficiones. Pienso que se juega más el Zaragoza que el Racing y me gustaría que saliera de abajo lo antes posible.

El Racing es su equipo de formación, donde se crio y progresó desde la cantera.

Y seguimos jugando con el Racing en los veteranos, para aguantar un poco la barriguita. Es el equipo de mi casa, de mi tierra, el club en el que crecí y debuté, claro. Es el Racing lo primero y después vienen los otros, el Zaragoza, el Celta... El Zaragoza, aunque solo fue un año, fue muy bonito y dejé una gran familia allí, sigo en contacto con gente todos los días y lo echo mucho de menos. Fue una temporada maravillosa, con una afición también porque se portaron muy bien conmigo, no puedo tener ni media palabra negativa para ese año, al contrario.

"Aquella Recopa es algo inigualable, nos salió todo a pedir de boca y para mí es el recuerdo más bonito que tengo de futbolista, eso no lo puede vivir todo el mundo y tuvimos esa suerte de estar ante algo genial y maravilloso"

Firmó en 1994 por varias temporadas, pero solo se quedó una, aunque menudo año, con aquella Recopa.

Algo increíble, pero ya no solo por lo conquistado sino por la gran familia que somos aún aquel equipo, que seguimos muy en contacto. Aquella Recopa es un algo inigualable, nos salió todo a pedir de boca y para mí es el recuerdo más bonito que tengo de futbolista, eso no lo puede vivir todo el mundo y tuvimos esa suerte de estar ante algo genial y maravilloso. La mejor prueba de que fue algo muy grande es que la gente se siga acordando tanto de aquello.

Cómo jugaba aquel equipo...

De maravilla, ese equipo volaba, era un espectáculo vernos en el campo jugar, cómo atacábamos... Siempre he dicho que ganamos la Recopa y que si no la hubiéramos logrado pues habríamos optado a la Liga. Es que ese equipo jugó la Supercopa, la perdimos pero le ganamos al Barcelona de Cruyff en el Camp Nou 4-5, con eso está todo dicho.

Geli, en un partido de Copa ante el Albacete con el zaragoza en la 94-95. / ANGEL DE CASTRO

Y usted jugó bastante en aquel Zaragoza, no fue un convidado de piedra.

Sí, jugué casi todo, más de 30 partidos creo recordar, participé mucho, no fui un relleno de aquel equipazo, pero me marché al final de esa temporada porque vino una oferta del Celta que para mí era muy atractiva, lo mismo que para el Zaragoza. Víctor Fernández tenía en mente algún jugador por la parte izquierda, lo hablamos y decidí optar por esa opción y me salió bien porque estuve cuatro años y fueron geniales en el Celta, jugando en Europa y en un buen equipo.

Era Gustavo López, claro.

Sí, Gustavo me ha ido siguiendo a todos lados, porque cuando me fui del Celta también fue allí. Siempre que le veo le digo que me venía persiguiendo el cabrón.

"En el Whatsapp de la Recopa hablamos mucho de fútbol y todos vemos cómo van pasando las fechas y no arrancamos. Estamos todos con mucho miedo e intranquilidad, claro, llevamos así mucho tiempo"

De aquel Zaragoza histórico al actual, que lucha por no bajar a la tercera categoría del fútbol español...

Da una pena muy grande, por la gente que está allí, por algún compañero que sigue, como Belsué, por la afición, por la ciudad. Es que es un histórico de España y es una pena verlo así. Creo que el sufrimiento que está teniendo esa afición no tiene comparación con ninguna y hay muchos clubs que han sufrido y han acabado bajando, ojalá no sea el caso del Zaragoza y se pueda salvar.

Es que el fantasma del descenso, tras rondarlo en los años anteriores, se está viendo más cerca que nunca.

Se ve muy cerca. En el Whatsapp de la Recopa hablamos mucho de fútbol y todos vemos cómo van pasando las fechas y no arrancamos. Estamos todos con mucho miedo e intranquilidad, claro, llevamos así mucho tiempo. Esas dos victorias ante el Almería y el Cádiz, el buen partido en La Coruña... son cosas que te transmiten otra imagen y le pueden dar ese ánimo necesario para salir. Esta camiseta y este escudo se tienen que notar en los momentos difíciles y ojalá se salga.

A seis de la permanencia y quedan 33 puntos, tiene que lograr casi una veintena. ¿Le da para salvarse?

Ha habido un momento en que parecía que no le iba a dar, pero esta Segunda es muy rara e igualada, siempre te da opciones y te tienes que amarrar a lo que quieres que sea. Nos tenemos que agarrar a que hemos sacado un poco la cabeza y que se puede conseguir, es lo que queremos todos, porque si nos ponemos negativos es cuando no salimos seguro. El Zaragoza se va a salvar, de corazón, porque veo una mejoría y en el resto de rivales va a pesar el pelear contra este equipo.

Álvaro González y Geli, en un partido de aspanoa en La Romareda en 2024. / SERVICIO ESPECIAL

Usted vivió el gran Zaragoza de antaño, ¿qué mensaje le manda a la afición?

Que siga hasta el final y que no decaiga, que el apoyo tiene que estar ahí, sin bajar los brazos, porque de una situación así solo se sale estando todos juntos, no hay otra.

El Zaragoza baja en 2013 y va para 13 años en Segunda. Era inimaginable tanto tiempo...

Nadie lo podía pensar, claro, y menos aún vernos así, no solo no peleando por subir sino luchando por no bajar. Hemos estado dos años rozando el palo y en este tercero se nos ha complicado tanto.

En Santander el Zaragoza hizo probablemente el mejor partido de la temporada, al menos hasta el tramo final, y ganó.

El Racing está tropezando mucho en casa, el otro día perdió 0-4 con el Albacete y también le venció la Cultural, le han ganado varios de abajo en el Sardinero, pero este partido es a domicilio, aunque es verdad que el Racing llega con muchas bajas este domingo, algunas muy importantes como Peio Canales o Gustavo Puerta, y lo puede notar. Para mí la clave del partido para el Zaragoza pasa por salir desde el minuto uno a comerte el campo y que se quede claro que necesitan más los puntos que su rival.

"¿Con quién voy el domingo? Con la salvación del Zaragoza y el ascenso del Racing, el camino en estas once jornadas para ambas cosas me da igual"

¿Con quién va este domingo Geli?

Voy con la salvación del Zaragoza y el ascenso del Racing, el camino en estas once jornadas para ambas cosas me da igual. Había pensado ir al partido y con la familia, pero al final no vamos, no era fácil lograr entradas y lo veremos en casa con la familia.

En Santander lleva un par de años rondando el ascenso y ahora son líderes, la sensación es que esta es la definitiva.

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A la tercera es la vencida, ¿no? Ya no nos podemos quedar otra vez a las puertas, además el equipo en esta temporada ha dado un salto de calidad grande con la plantilla que tiene. El Racing pasó también por la tercera categoría que ahora lucha por evitar el Zaragoza y tuvo ese efecto rebote, pero otros no lo han tenido, que le digan por ejemplo al Numancia.