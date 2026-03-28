Así fue el gol de Sabin Merino, exjugador del Real Zaragoza, para ganar al filial del Real Madrid: un tanto propio de Ibrahimović

Sabin Merino es uno de esos delanteros que ha pasado sin pena ni gloria por esta etapa del Real Zaragoza en Segunda División. El delantero vasco, que llegó al club procedente del Leganés, no consiguió ver portería en los 16 partidos que disputó con la elástica del león en la temporada 2021/22. Merino llegó al club de la mano de Miguel Torrecilla con un contrato hasta 2025.

Tras una primera temporada en blanco, el ariete salió cedido al Atlético San Luis, equipo franquicia en México del Atlético de Madrid, donde consiguió anotar dos tantos en la 2022/23. El delantero vasco, que retornó al Real Zaragoza tras una cesión sin éxito por tierras mexicanas, volvió a salir cedido al Racing de Ferrol donde su rendimiento mejoró con seis goles en Segunda División. Merino seguía sin entrar en los planes del club y el último día de mercado del verano de 2024 llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato.

La salida del Real Zaragoza le llevó a poner rumbo a un destino exótico, el Deportivo Saprissa de Costa Rica, antes de volver a España donde en septiembre firmó por el Barakaldo de Primera RFEF. El ariete criado en las categorías inferiores del Athletic ha disputado 21 encuentros en la categoría de bronce del fútbol español, ocho como titular, donde ha conseguido anotar cuatro tantos.

Sabin Merino, con la camiseta del Real Zaragoza / Real Zaragoza

Un gol al estilo Ibrahimović

A lo largo de la temporada numerosos goles que se anotan a lo largo del mundo compiten por ser el mejor tanto del año. Sin lugar a dudas, la diana de Sabin Merino ante el Real Madrid Castilla puede valer una nominación para este galardón. El delantero del Barakaldo firmó este viernes una auténtica obra de arte que tardará tiempo en olvidar. Con un remate de espuela al más puro estilo Zlatan Ibrahimović, Merino emuló al astro sueco para anotar un gol de bella factura que sirvió para darle la victoria a su equipo contra el filial madridista.

Corría el minuto 84 con empate a uno en el marcador, cuando el exjugador del Real Zaragoza recibió un centro lateral que consiguió rematar al fondo de la red de forma acrobática, con un movimiento propio de deportes de contacto, para darle a su equipo una victoria crucial que le permiten ser terceros en el Grupo 1 de Primera Federación y asentarse en la zona de playoff de ascenso a Segunda División.

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Sabin Merino comparte vestuario con dos rostros conocidos para la afición blanquilla. Iván Castillo, canterano del Real Zaragoza y campeón de la Copa Campeones juvenil, se encuentra en el conjunto vasco al que llegó este verano procedente del SD Logroñés. El otro futbolista es Gaizka Campos. El Real Zaragoza anuló el fichaje del portero tras haberlo fichado por un tuit que el guardameta pusó en su cuenta de X cuando era joven.