Insua-El Yamiq, volver a empezar en el Real Zaragoza

Sobre la bocina del mercado de enero llegó El Yamiq al Real Zaragoza, tras rescindir en el Al Najma de Arabia Saudí y con su esfuerzo personal para arribar al club aragonés en el apartado económico, en una operación en la que también participó Lalo Arantegui como intermediario y ahora es el director deportivo zaragocista.

El central marroquí no ha tenido suerte en sus casi primeros dos meses tras su retorno el pasado 2 de febrero, con una rigurosa expulsión ante el Eibar y con la lesión en el isquiotibial antes de jugar ante el Cádiz, en el debut de David Navarro, pero tras tres partidos de baja y después de entrenar toda la semana con normalidad estará en el once frente al líder Racing y junto a Pablo Insua, el central que de largo más ha participado desde que llegó en verano y también el que mejor nivel ha mostrado. Es en teoría la mejor pareja posible en el eje, o al menos eso parece, pero su primera experiencia juntos salió rematadamente mal.

La de Insua y El Yamiq es una de las 10 parejas de centrales que el Zaragoza ha visto jugar en este curso tan convulso, en el equipo en general y en el centro de la defensa en particular. Ambos coincidieron en el once titular en el encuentro en Encamp, ante el Andorra, probablemente en el duelo con peor imagen zaragocista en esta campaña, en un partido donde la desconexión del conjunto entonces entrando por Sellés alcanzó citas inimaginables en el primer acto, con dos goles de Josep Cerdá en 23 minutos y una lamentable imagen global. Insua vio doble amarilla y dejó el partido a los 51 minutos, uno antes de que Dani Gómez recortara distancias, aunque el Zaragoza acabó por caer.

En la semana siguiente, en la despedida de Sellés, ante el Burgos y sin insua por sanción, El Yamiq jugó con Álex Gomes ( en su estreno ante el Eibar lo hizo con Saidu en un partido donde el marroquí marcó en la portería rival, en la propia y vio una roja), mientras que en los tres partidos con David Navarro en el banquillo, ante Cádiz y Almería con victoria y en la visita a Riazor con derrota, la pareja entre Insua y Radovanovic ha sido la elegid. Sin embargo, el central serbio vio la quinta cartulina ante el Deportivo hace una semana y es baja este domingo, como Gomes, también sancionado y con ciclo de amarillas, para que el regreso de El Yamiq al eje sea acogido con los brazos abiertos.

El marroquí se ha recuperado en tres semanas, en el periodo establecido y algo justo, ha acelerado su puesta a punto en estas sesiones y será de la partida junto a Insua, que con 25 partidos jugados en el Zaragoza en este curso, todos de inicio y 2.068 minutos es el central que de largo más tiempo ha tenido y que ha mantenido una línea más regular dentr de la tremenda variabilidad que ha experimentado esa posición en todo el curso. Ahora, el dúo entre el marroquí y el gallego tiene una segunda oportunidad después de que su estreno en Andorra no fuera el mejor.

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Cinco bajas y tres regresos

El Zaragoza de David Navarro, que dará la lista de convocados este domingo, unas horas antes del duelo ante el conjunto racinguista, tiene las bajas por lesión de Tachi, Guti, Paul Akouokou y Valery, mientras que Paulino es ausencia federativa, ya que no posee ficha desde enero. Mientras, Radovanovic está fuera por acumulación de amarillas y regresan tras su sanción a la lista, y también al once, Keidi Bare y Larios, además de El Yamiq, que ha vivido un tobogán de sensaciones desde su regreso. Mientras, del filial este sábado en una sesión que se inició con vídeo grupal solo ha estado el meta Obón y ni Terrer ni Barrachina estarán en la lista, jugando ambos con el Aragón.