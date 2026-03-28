Más de seis meses para poder dar el penúltimo paso hacia la salvación del Real Zaragoza

El Real Zaragoza podría dar un pasito más en su carrera muy de fondo hacia la permanencia en Segunda División y volver a un puesto que no ocupa desde el 15 de septiembre. Un frío dato para una temporada, hasta ahora, terrible. El conjunto aragonés es el rey de los puestos de descenso ya que es el equipo de la categoría que más ha pisado en la zona roja esta temporada. Y todavía no tiene a un partido el horizonte de salida. Son 29 jornadas de las 31 de la presente Liga Hypermotion (que serán 30 de 32 porque esta es imposible salir), mientras que el Mirandés estuvo las nueve primeras fuera y ya cayó para no volver a resurgir.

Ahora bien, paso a paso y con David Navarro como faro, el Zaragoza ha pasado de equipo desahuciado y sin opción alguna de salvación a creer y hacer lo propio a su afición, aunque los números sigan indicando que la permanencia está a seis puntos, cuando ha llegado a estar a tres.

Ante el Racing de Santander, líder destacado de Segunda y un rival de postín, el Real Zaragoza debe desafiar la lógica y ganar. Y tanto el equipo como la grada llegan al encuentro convencidos no de que se puede ganar, sino de que se va a lograr. Ese ha sido el primer mérito del técnico aragonés.

El Real Zaragoza pasó de ser el colista por excelencia de Segunda a superar al Mirandés para después regresar al farolillo rojo justo antes del tardío despido de Rubén Sellés y Txema Indias tras perder en Andorra y contra el Burgos en casa. Ganó un puesto tras vencer al Cádiz, subió otro escalón tras hacerlo ante el Almería y, pese a la derrota en Riazor, mantuvo el 20º lugar, su techo de cristal desde septiembre.

El siguiente en el punto de mira es el 19º que ocupa el Huesca y que está a un punto de distancia. Parece banal e incluso un salto sin importancia, pero el Real Zaragoza no ocupa esa posición desde la quinta jornada, tras el empate 0-0 ante el Albacete en el Ibercaja Estadio. 195 días y más de seis meses desde entonces vagando por el fondo de la tabla y sin apenas atisbos de fe.

Para conseguirlo, el conjunto blanquillo debe, al menos, empatar con el Racing de Santander y que el Huesca pierda por dos goles o más en Granada esta tarde para ganarle por diferencia de goles, ya que a igualdad los oscenses han anotado más tantos, aunque sería una torta y no un pan, porque el objetivo es dar caza a Valladolid, Leganés, Cádiz o Andorra. Además, la Cultural Leonesa podría adelantar al Real Zaragoza si empata, aunque para ello debería vencer por cuatro o más goles al Andorra. En caso de victoria contra el líder del Real Zaragoza, solo no subiría ese puesto si el Huesca gana en Granada, pero meterían ambos aragoneses mucha presión a los que están fuera del descenso.

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Aunque escalar una posición en descenso es un premio tan pobre como insuficiente, supondría un paso más en la lucha por la salvación y un chute moral, sobre todo en caso de victoria, porque, aunque es el cuento de la lechera, esta semana que entra es clave y podría dar con el Real Zaragoza fuera del descenso tras los duelos frente al Racing, Leganés y Mirandés… o más hundido todavía.