Aguirregabiria e Insua no estarán ante el Leganés por sanción y Néstor Pérez fue expulsado
El central y el lateral no podrán jugar el jueves por ciclo de amarillas y el segundo entrenador no estará en el banquillo en un duelo donde vuelve Radovanovic y regresa Gomes
El Real Zaragoza logró la victoria ante el líder Racing, pero le salió cara en forma de bajas, ya que Insua vio la décima amarilla del curso, y cumple ciclo de amonestaciones, por una clara falta sobre Fuentes en el minuto 84. La falta del central, el que más tarjetas ha recibido en este Zaragoza, fue "por sujetar a un adversario impidiendo un ataque prometedor", mientras que Aguirregabiria la vio en el minuto 90 por protestar y es su quinta y también es baja por sanción en Butarque ante el Leganés el jueves. "Por protestar de forma ostensible una decisión mía", consignó Jon Ander González Esteban en el acta
Además, Néstor Pérez fue expulsado en el tiempo de descuento, en el mismo momento en que Aguirregabiria vio la amarilla, por «salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones», por lo que no podrá sentarse en el banquillo el jueves.
Radovanovic y Goes
En Butarque ante el Leganés el jueves regresa Radovanovic tras cumplir sanción ante el Racing y será titular en el eje con El Yamiq y Gomes vuelve de sus partidos con la sub-18 el miércoles, por lo que llegará muy justo y sin poder entrenar con el equipo. Gomes ya fue solución de Sellés en enero en el lateral derecho con la lesión de Aguirregabiria a finales de diciembre, aunque para ese puesto también podría optar por Juan Sebastián o hasta Francho, que fue lateral con Gabi. Valery, Guti, Tachi y Paul son bajas por lesión para el choque ante el conjunto pepinero.
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