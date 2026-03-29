La contracrónica del Real Zaragoza-Racing de Santander: Qué sinsentido con Dani Gómez

Condenado al olvido de forma incomprensible con Rubén Sellés, cuando los problemas en ataque más acuciaban en aquel Real Zaragoza ramplón, defensivo y que se conformaba con no pasar de medio campo para celebrar un punto en casa con el Castellón. Sin jugar para forzar su salida en el mercado de invierno y liberar dinero de su ficha. Ese era el panorama de Dani Gómez,uno de los mayores Expedientes X de esta temporada tan extraña en el club aragonés. Alguna explicación habrá.

La era de David Navarro es la de la cordura y, a este ritmo, lleva camino de ser la del milagro. Los buenos deben ir al campo y en su posición, lejos de florituras e inventos. Bien lo sabe Saidu, por ejemplo. A veces, aunque los entrenadores con aires guardiolescos quieren inventar el fútbol, lo sencillo es lo que más funciona, aunque no cabe duda de que el técnico aragonés ha metido mucha mano en un equipo que es otro y que sigue dejándose el alma por no caer al pozo.

Y en esa cordura, David Navarro recuperó a nivel anímico para la causa a Dani Gómez, que sumó ante el Racing de Santander su cuarto gol en seis partidos. Marcó contra el Andorra un golazo, se fue de vacío ante el Burgos y en Cádiz y ahora lleva tres duelos seguidos viendo puerta frente al Almería, el Deportivo y el Racing de Santander, tres cocos de la Hypermotion.

Ante el Racing volvió a caer a los espacios, estiró al equipo, sacó a los centrales de su zona, se vació y estuvo en el sitio indicado a la hora señalada para empujar el regalo de Francho y gritar bien alto que sí se puede. No es el tanto más bonito de su carrera, pero su peso vale oro. Quizá su partido no fue excelso ni una exhibición, pero le dio al Real Zaragoza lo que necesitaba: oxígeno y gol.

Con sus virtudes y sus defectos, y siendo conscientes de que no es Borja Iglesias o Luis Suárez en cuanto a generación y capacidad goleadora, adquiere la categoría de crimen que no fuese titular entre mediados de octubre y mitad de febrero, es decir, cuatro meses completos, o que no jugase más que 17 minutos contra el Castellón en todo el mes de enero para forzarle, con malas artes, a salir del Real Zaragoza. Y eso teniendo en cuenta que Agada ni está ni se le espera y que Soberón está mentalmente fuera de órbita.

Pero también es de justicia reconocer que cualquier delantero siempre luce más si los escuderos le acompañan. Pese a no coincidir ante el Racing, su asociación con Kodro dio grandes resultados hasta ahora y, sobre todo, Pinilla y Rober son dos peloteros que ven el fútbol a otra velocidad. Los buenos, al campo y en su posición.

Los dos dieron un recital de regates, conducciones, ayudas defensivas y creación de peligro. Y precisamente de un tiro de Pinilla acabó el Real Zaragoza abriendo el marcador. Así también luce más un Dani Gómez que se beneficia de una segunda línea por fin prolífica, proactiva, con una calidad exquisita y que quiere ir a por la victoria.

Este nuevo Real Zaragoza, que ya depende de sí mismo para salvarse, tiene un ejército totalmente renovado y creyente. Y Dani Gómez, como acabó siendo el curso pasado con aquel gol agónico contra el Cartagena, quizá sea uno de los paladines de una permanencia que sería histórica. Bienvenido de nuevo.