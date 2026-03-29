La crónica del Real Zaragoza-Racing. Con el cierzo hacia el milagro

No quiso hablar a su llegada David Navarro de milagro, pero lo que está orientando este Real Zaragoza, con tres victorias en cuatro partidos, con nueve de doce puntos cuando el calendario presentaba un Tourmalet de rivales, tras doblegar al líder Racing de Santander en un partido con el cierzo de protagonista empieza a tener ese aroma, porque este equipo estaba muerto y ahora rezuma vida por los cuatro costados para creer en una permanencia que pareció imposible y ya es perfectamente posible cuando restan 10 jornadas y el Valladolid, al que hay que ir a visitar en Pucela , está a tres puntos en la tabla. Queda por remar, claro, pero con esa intensidad, con este fútbol, con el empuje del Ibercaja Estadio y con este nuevo Zaragoza esa permanencia está por llegar.

Salvo en el arranque, el Zaragoza fue mejor que el Racing y mereció derrotar al líder en un campo donde había noqueado antes a otro aspirante al ascenso, al Almería, cuando antes era un sumidero infernal. Es otro de esos milagros que se están gestando desde la llegada de David Navarro. Dani Gómez, que se pegó casi tres meses el ostracismo por una arbitrariedad de Sellés, marcó el primero tras asistencia de Francho, mientras que Sangalli, en propia puerta, en un centro de Keidi Bare hizo el 2-0 para que el final del partido fuera tranquilo en el marcador con el Ibercaja latiendo con fuerza tras una nueva demostración de fe y fútbol de este Zaragoza de Navarro, ordenado atrás y con el talento de Rober o Pinilla, además del buen partido de los laterales, Aguirregabiria y Larios, dentro del buen tono general de un equipo que cree y quiere. Y sobre todo que puede. Vaya si puede...

La salvación que marca el Valladolid, al que hay que ir a visitar, ya está a solo tres puntos tras sumar tres victorias en cuatro partidos con Navarro en un calendario muy complicado

Con cuatro cambios en el once, El Yamiq, Larios, Saidu y Keidi Bare, con una novedad en el dibujo, jugando solo con Dani Gómez en punta y con un sorteo de campos que deparó que el Zaragoza empezara atacando con el viento en contra arrancó el partido, con un Racing en el que José Alberto sorprendió con Santi Franco, delantero del filial, como punta y que se adueñó del balón de salida, jugando muy junto y buscando los pasillos interiores con Andrés Martín e íñigo Vicente. El equipo cántabro probó varias a veces de lejos a Andrada aprovechando el viento a favor y Andrés mandó un latigazo al lateral de la red en un inicio donde el líder era superior.

Sin embargo, el Zaragoza no tardó en equilibrar fuerzas, con el empuje de la grada y comenzó a hacer daño con el despliegue de sus laterales, de Aguirregabiria en particular, y con los detalles de Pinilla y Rober, sobre todo de este último, además de los desmarques de Dani Gómez para que el Zaragoza rozara el gol en un remate en propia meta de Manu a centro de Aguirregabiria que Ezkieta abortó. Tuvo un susto Francho con su rodilla tocada, otro El Yamiq, recién recuperado en el isquio, tras un córner, pero el Zaragoza cada vez se encontraba más a gusto y un centro enorme de Rober tras una jugada de Pinilla tuvo el mal remate de Francho y los reflejos de Ezkieta para que no llegara el 1-0 a la media hora.

El Zaragoza, con mucha gente siempre alrededor del balón, tenía más intensidad en su fútbol y mereció marcar con una contra magnífica de Rober en la que Dani Gómez recortó y su disparo dio en Manu Hernando antes de que llegara el descanso con un disparo flojo de Francho tras una buena acción del canterano a pase de Dani. No tocó nada Navarro en el descanso y sí lo hizo José Alberto con Maguette y Sergio Martínez.

El partido siguió estando igualado, pero el Zaragoza, ahora con el viento a favor, mantenía un estilo muy vivo, en la disputa y en el fútbol, Rober, tras una gran jugada de Pinilla, pudo marcar y el canterano hizo una buena pared con Dani Gómez antes de que el premio llegara para un Zaragoza en el que David Navarro aguantó los cambios mientras José Alberto tiró de Villalibre en ataque.

Una buena jugada desde su banda de Aguirregabiria acabó en Pinilla, que se apoyó en este cierzo que también cree en el milagro para que su disparo descolocara a Ezkieta, que lo despejó como pudo para que Francho asistiera a Dani Gómez y diera el primer y decisivo golpe. Navarro apostó por Tasende y Cuenca para dar descanso a Francho y Pinilla, oxigenó después con Mawuli, Moya y Kodro, jugando siempre con un solo punta y sin que el Racing, derrumbado, inquietara, salvo en un remate de Villalibre en un tramo final donde Insua y Aguirregabiria vieron la quinta (bajas muy sensibles en Butarque el jueves) y Néstor Pérez, segundo de David Navarro, fue expulsado.

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Ahí llegó el segundo, una buena jugada entre Aguirregabiria y Cuenca acabó en el centro de Keidi Bare en el que Tasende presionó para el error de Sangalli y para sellar un triunfo vital en una semana que también lo es, con el Leganés el jueves y el Mirandés el domingo. El camino es este. La fe y el fútbol, también. Hasta el cierzo ayuda.