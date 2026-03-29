Real Zaragoza
Dani Gómez: "Nos quedan 10 finales para demostrar que esto es el Real Zaragoza"
El delantero asegura que "estamos a tiempo de enmendar lo que hemos hecho esta temporada"
Dani Gómez, que volvió a marcar y ya son tres jornadas consecutivas, se mostró optimista y confiado tras la victoria del Real Zaragoza ante el Racing de Santander. «Después de estar todo el año sufriendo, es una victoria que nos permite depender de nosotros mismos. Estamos a tiempo de enmendar lo que hemos hecho esta temporada, pero aún no hemos hecho nada», comentó el delantero tras el choque.
De nuevo, el ambiente del Ibercaja Estado contribuyó enormemente para conseguir el triunfo. «La gente demuestra lo grande que es el club y la ciudad. Juntos somos más fuertes. Nos quedan diez finales para demostrar que esto es el Real Zaragoza», subrayó Dani Gómez.
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