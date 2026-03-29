David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos que seguir siendo humildes y currantes, seguimos en descenso"

La victoria del Real Zaragoza este domingo ante el Racing de Santander lo lleva a alcanzar la decimonovena posición, la más alta que ha visto desde la quinta jornada y a solo una de la permanencia. Aun así, David Navarro está convencido de que el camino a la salvación pasa por trabajar como hasta ahora. «Debemos seguir siendo humildes, currantes. Seguimos en descenso, aunque con línea ascendente», afirmó.

El entrenador del conjunto blanquillo valoró la reacción del equipo tras haber perdido la pasada jornada: «Después de perder en Coruña, independientemente de la imagen porque es una derrota, una final que has perdido, el equipo responde». En este sentido, Navarro subrayó el valor del vestuario y la manera de enseñarlo a la afición. «Tenemos un grupo de gente extraordinaria a nivel humano que lleva tiempo pasándolo mal y las veces que se ha caído se ha vuelto a levantar. Tengo la suerte de poder estar con ellos todos los días y verlo. Y la forma que tenemos de mostrarlo a los demás es en el campo, ya no solo en acierto, sino en entrega».

También analizó el triunfo desde el aspecto táctico y las variaciones sobre el partido ante el Deportivo: «Dos equipos que nos han exigido mucho y el quipo ha respondido». El técnico quiso mantener el esquema, aunque con otra idea de juego. «Respecto de Coruña, el dibujo es el mismo, 4-2-3-1. El planteamiento es distinto, con falso punta, que ayudaba a tapar líneas de pase en el lado en el que juega el Racing».

David Navarro dialoga con el árbitro del encuentro ante el Racing de Santander. / Jaime Galindo

También habló de la dificultad de enfrentarse a una plantilla como la del equipo cántabro: «Son tremendamente potentes. Sabíamos que entrarían por banda y ahí está la línea, que ayuda a defender. Luego, un ajuste en la derecha para que no hicieran fácil el pase y el equipo ha estado cómodo», indicó. También agradeció la «fortuna» que el Zaragoza está teniendo en algunos puestos, lo cual se nota a la hora de realizar cambios. «La riqueza de algunas posiciones te ayuda en los cambios y a preparar el partido. Quitando el primer día, no hemos tenido que cambiar a los centrales».

Esta misma variedad de opciones la notó el míster. «Hay posiciones que estamos hipercubiertos. Iba a salir Niko y a última hora he dicho: Tasende». Además, reconoció que el Zaragoza ha mejorado en el aspecto de las expulsiones, algo crucial en Segunda División. «Hay que ir a los duelos, pero hay que entrar 11. El equipo tenía muchas expulsiones y estar con uno menos en esta categoría te liquida».

David Navarro se lamenta tras una ocasión del Real Zaragoza ante el Racing de Santander. / Jaime Galindo

Por eso considera que los cambios más valiosos desde su llegada al banquillo zaragocista están siendo los de discurso. «La gente está comprando el mensaje y lo aplica. Ha salido bien el tipo de partido y hemos ganado. El otro día salió bien y perdimos». Por ello cree que la clave estaba en la motivación y no tanto en lo táctico. «Es una cuestión de transmitir energía. Todo lo que pensamos que se pueda trabajar ya se ha hecho antes. Es dejar fluir, los resultados llegan de la mano».

Por último, al igual que hizo en la previa, mencionó el papel del cierzo durante el duelo en el Ibercaja Estadio. «En la segunda parte teníamos que tener cuidado con los balones a la espada, que te podían generar problema, y luego que los balones al espacio fueran cruzados». Aunque no lo ve como un detonante de la victoria: «El viento, más que condicionar en el campo, te hace un partido desagradable. Entrenar aquí durante la semana te hace verlo como algo natural», subrayó.