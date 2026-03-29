La previa del Real Zaragoza-Racing: ahora o nunca

Arranca la Semana Santa con el Domingo de Ramos y para el Real Zaragoza se inician siete días, con tres partidos, ante el líder Racing de Santander hoy en el Ibercaja Estadio, en Butarque con el Leganés el jueves y la visita del Mirandés al feudo zaragocista el próximo domingo, que van a suponer casi un todo o nada para el equipo de David Navarro y su salvación. Es ahora o nunca para este Zaragoza de ilusiones revividas pese a la derrota en Riazor ante el Deportivo, injusta por la imagen y por la buena segunda parte, pero sigue teniendo mucho que recortar y mucho que sumar, por lo que esta semana puede marcar un antes y un después para los zaragocistas, empezando por el paso del gran candidato al ascenso por un feudo que recuperó sensaciones con el triunfo ante el Almería.

Ese partido bien pudo ser un punto de inflexión y, desde luego, fue la primera vez que el hasta entonces gélido feudo portátil pesó de verdad en forma de ambiente como tantas veces hizo La Romareda. El viento, ya que se espera que el cierzo pegue con rachas de 80 kilómetros/hora y eso en un estadio modular es una incidencia aún mayor, será el protagonista esta tarde y desde luego la temperatura, por mucho que estemos a final de marzo, no será la mejor para acudir a un campo que invita poco a hacerlo, pero la afición, que ha sufrido lo indecible en este curso, colofón de mucha agonía anterior, es vital para levantar a este Zaragoza que necesita ayuda para huir del infierno y que su estadio, como suele decir David Navarro, sea de verdad su hogar en una temporada en la que lo que ha sido es un terrible sumidero de puntos.

David Navarro, en la sesión en el Ibercaja. / Jaime Galindo

Al Zaragoza le quedan seis partidos en casa, donde hoy se escucharán de nuevo pitos, merecidos, a la gestión y a la propiedad. «Si ganamos lo seis, nos salvamos», ha dicho el técnico. Para ello, hay que empezar por el Racing en un partido al que el equipo de Navarro, mejorado claramente en sensaciones y fútbol con respecto al cadáver que dejó Sellés, llega a seis puntos de la permanencia tras la derrota ayer del Valladolid ante el Burgos. Dado que tiene que ir a Pucela, si vence al conjunto racinguista la permanencia dependerá de lo que haga el Zaragoza en las 10 jornadas que restarán, logrando conquistar el feudo blanquivioleta y sumando igual que ese equipo.

Las cuentas de Navarro

Con todo, resta mucho por recorrer y hay otros equipos en la lucha, ya que el Cádiz también perdió en Ceuta y el Leganés solo empató en Málaga, por lo que el mordisco con la permanencia puede ser muy bueno si sale victorioso ante el Racing y después de asaltar Butarque el jueves. La semana de pasión zaragocista debería cerrarse con no menos de seis puntos de nueve posibles, aunque lo mejor es que fuera hasta un pleno. El Zaragoza se juega en estos días su ser o no ser y para ello deberá superar a un Racing al que batió en El Sardinero en el mejor partido de este curso, en un duelo donde Sellés pobló la medular con hasta cuatro medios mientras que Navarro apunta a juntar a Saidu y a Keidi en el medio para que Francho caiga a la banda derecha y Kodro sea el sacrificado.

El líder Racing de Santander, con 4 puntos de ventaja en el ascenso directo, es un enemigo temible, un visitante que suma 27 puntos en 15 salidas, con ocho victorias y tres empates en el camino. El enemigo se las trae, con Íñigo Vicente y Andrés Martín como sus argumentos principales, con el retorno de Villalibre al once tras su lesión y alguna novedad obligada más, puesto que en el cuadro de José Alberto, a las bajas por lesión de Arana, Manex, Pablo Ramón y Mantilla, se les suman las de Eriksson, Salinas, Puerta, Peio Canales y Guliashvili que están con sus selecciones, por lo que llega a la capital aragonesa con tan solo quince fichas profesionales y seis jugadores con dorsal del filial. Esta vez beneficia al Zaragoza, pero lo del Virus FIFA clama al cielo en Segunda...

Francho presiona a Larios durante el entrenamiento de este sábado. / Jaime Galindo

El Racing viene de un 0-4 en casa contra el Albacete, ya que en El Sardinero es más endeble y necesita ganar, pero mucho más lo requiere este Zaragoza de un ahora o nunca. La vida es para los valientes, dijo Pinilla y el momento no se puede demorar: no va más...

Alineaciones probables.

Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Keidi Bare, Saidu, Francho Serrano, Rober González, Hugo Pinilla; Dani Gómez.

Real Racing Club: Ezkieta; Javi Castro, Manu Hernando, Facu González, Mario García; Damián, Maguette; Andrés Martín, Aldasoro, Íñigo Vicente; y Villalibre.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (C. Vasco)

Estadio: Ibercaja Estadio.

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Hora: 18.30