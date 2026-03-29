El uno a uno del Real Zaragoza. Rober, Pinilla y los laterales, lo mejor en un gran partido general
El Real Zaragoza tuvo un muy buen nivel global en la victoria ante el Racing con protagonismo en positivo de muchos jugadores
Buen partido del Real Zaragoza, con muchos protagonistas en positivo, con el talento de Pinilla y Rober González, con la profundidad de los dos laterales, de Aguirregabiria y Larios, con la consistencia de los centrales, Insua y El Yamiq, el crecimiento de Keidi Bare, la aportación siempre presente de Francho o la capacidad arriba del goleador Dani Gómez en una victoria muy coral del equipo, la tercera en cuatro partidos con David Navarro.
Andrada | 6 |
Solvente. Su único error no le condenó y estuvo sólido bajo palos y en los balones altos.
Martín Aguirregabiria | 8 |
Crecido. Recuperó su mejor nivel, fue clave en ataque y también cerrando a Vicente.
Insua | 6 |
Sólido. Buen trabajo en el corte y en la anticipación, sin fisuras ni fallos atrás.
El Yamiq | 6 |
Firme. El equipo notó su regreso, fue a más en el partido y el líder de la zaga.
Larios | 8 |
Volcánico. Jugó con toda la intensidad en los duelos, muy bien arriba y abajo.
Keidi Bare | 7 |
Intenso. Fue de menos a más y en la segunda parte estuvo a gran nivel.
Saidu | 6 |
Trabajador. Apagó fuegos y también creció con los minutos en un buen partido.
Francho Serrano | 7 |
Omnipresente. Asistente en el 1-0, apareció siempre y le faltó precisión en el remate.
Rober González | 8 |
Brillante. Se echó el equipo a la espalda con su fútbol y también ayudó en defensa.
Hugo Pinilla | 8 |
Talentoso. Decisivo en el 1-0, buscó desmarques y líneas de pase y estuvo consistente.
Dani Gómez | 7 |
Goleador. Abrió la lata con el 1-0 y trabajó sin descanso, con presión y desmarques.
También jugaron
Marcos Cuenca. Enchufado |6|
Tasende. Metido |6|
Mawuli. Útil |5|
Kenan Kodro. Relevo |5|
Toni Moya. Oportuno |5|
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