El uno a uno del Real Zaragoza. Rober, Pinilla y los laterales, lo mejor en un gran partido general

Buen partido del Real Zaragoza, con muchos protagonistas en positivo, con el talento de Pinilla y Rober González, con la profundidad de los dos laterales, de Aguirregabiria y Larios, con la consistencia de los centrales, Insua y El Yamiq, el crecimiento de Keidi Bare, la aportación siempre presente de Francho o la capacidad arriba del goleador Dani Gómez en una victoria muy coral del equipo, la tercera en cuatro partidos con David Navarro.

Andrada | 6 |

Solvente. Su único error no le condenó y estuvo sólido bajo palos y en los balones altos.

Martín Aguirregabiria | 8 |

Crecido. Recuperó su mejor nivel, fue clave en ataque y también cerrando a Vicente.

Insua | 6 |

Sólido. Buen trabajo en el corte y en la anticipación, sin fisuras ni fallos atrás.

El Yamiq | 6 |

Firme. El equipo notó su regreso, fue a más en el partido y el líder de la zaga.

Larios | 8 |

Volcánico. Jugó con toda la intensidad en los duelos, muy bien arriba y abajo.

Keidi Bare | 7 |

Intenso. Fue de menos a más y en la segunda parte estuvo a gran nivel.

Saidu | 6 |

Trabajador. Apagó fuegos y también creció con los minutos en un buen partido.

Francho Serrano | 7 |

Omnipresente. Asistente en el 1-0, apareció siempre y le faltó precisión en el remate.

Rober González | 8 |

Brillante. Se echó el equipo a la espalda con su fútbol y también ayudó en defensa.

Hugo Pinilla | 8 |

Talentoso. Decisivo en el 1-0, buscó desmarques y líneas de pase y estuvo consistente.

Dani Gómez | 7 |

Goleador. Abrió la lata con el 1-0 y trabajó sin descanso, con presión y desmarques.

También jugaron

Marcos Cuenca. Enchufado |6|

Tasende. Metido |6|

Mawuli. Útil |5|

Kenan Kodro. Relevo |5|

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Toni Moya. Oportuno |5|